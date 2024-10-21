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В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути - РИА Новости, 21.10.2024
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11:51 21.10.2024 (обновлено: 13:28 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/tjagach-1979091466.html
В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути
В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути - РИА Новости, 21.10.2024
В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути
Тягач с полуприцепом на КАД сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а потом упал на железнодорожные пути, его водитель погиб, сообщает РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:51
2024-10-21T13:28
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Тягач с полуприцепом на КАД сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а потом упал на железнодорожные пути, его водитель погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Сегодня около десяти часов утра на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район, путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач совершил падение на железнодорожные пути внизу", — сообщает пресс-служба. Добавляется, что большегруз загорелся, а его водитель скончался на месте от полученных травм. "По факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается", — уточнили в ГУ МВД. В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978978441.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места ДТП в Петербурге, где тягач упал на железнодорожные пути
Тягач упал на железнодорожные пути в Петербурге, его водитель погиб, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути

В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути, водитель погиб

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Тягач с полуприцепом на КАД сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а потом упал на железнодорожные пути, его водитель погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"Сегодня около десяти часов утра на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район, путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач совершил падение на железнодорожные пути внизу", — сообщает пресс-служба.
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Добавляется, что большегруз загорелся, а его водитель скончался на месте от полученных травм.
"По факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается", — уточнили в ГУ МВД.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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