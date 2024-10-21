https://ria.ru/20241021/tjagach-1979091466.html

В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути

В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути - РИА Новости, 21.10.2024

В Петербурге тягач с полуприцепом упал на железнодорожные пути

Тягач с полуприцепом на КАД сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а потом упал на железнодорожные пути, его водитель погиб, сообщает РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:51

2024-10-21T11:51

2024-10-21T13:28

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Тягач с полуприцепом на КАД сначала врезался в силовое ограждение в районе Московского шоссе, а потом упал на железнодорожные пути, его водитель погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. "Сегодня около десяти часов утра на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район, путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач совершил падение на железнодорожные пути внизу", — сообщает пресс-служба. Добавляется, что большегруз загорелся, а его водитель скончался на месте от полученных травм. "По факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается", — уточнили в ГУ МВД. В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что прокуратура Пушкинского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

https://ria.ru/20241020/domodedovo-1978978441.html

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санкт-петербург

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Кадры с места ДТП в Петербурге, где тягач упал на железнодорожные пути Тягач упал на железнодорожные пути в Петербурге, его водитель погиб, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 2024-10-21T11:51 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург