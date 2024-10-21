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Против P. Diddy подали шесть новых исков - РИА Новости, 21.10.2024
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14:04 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/ssha-1979116463.html
Против P. Diddy подали шесть новых исков
Против P. Diddy подали шесть новых исков - РИА Новости, 21.10.2024
Против P. Diddy подали шесть новых исков
Шесть новых исков поданы в США против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в них впервые звучат... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:04
2024-10-21T14:04
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шесть новых исков поданы в США против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в них впервые звучат обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, присутствовавших на его нашумевших вечеринках, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. "Шесть новых гражданских исков подали против Шона Diddy Комбса, включая один, в котором обвиняемая заявляет, что была несовершеннолетней, когда музыкальный продюсер накачал ее наркотиками и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Впервые среди все возрастающих судебных разбирательств в отношении Комбса упоминаются, а также обвиняются в участии в предполагаемых домогательствах в одном из исков и другие звезды, однако их имена не называются", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на иски. Отмечается, что исковые заявления подали три женщины и трое мужчин. Одна из истиц утверждает, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, ее пригласили на вечеринку Diddy в Нью-Йорке. На мероприятии она выпила напиток, после которого ее начало клонить в сон, и она уединилась в одной из комнат, когда к ней зашел рэпер и еще двое неназванных знаменитостей. Она подверглась насилию как со стороны Diddy, так и одного из его гостей, говорится в иске. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. Против рэпера уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
https://ria.ru/20241010/diddy-1977345176.html
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Справки, Нью-Йорк (город), США, Лос-Анджелес, Forbes
Против P. Diddy подали шесть новых исков

CNN: против рэп-исполнителя Diddy подали шесть новых исков

© AP Photo / Stephanie ScarbroughАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Шесть новых исков поданы в США против скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в них впервые звучат обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, присутствовавших на его нашумевших вечеринках, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
"Шесть новых гражданских исков подали против Шона Diddy Комбса, включая один, в котором обвиняемая заявляет, что была несовершеннолетней, когда музыкальный продюсер накачал ее наркотиками и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Впервые среди все возрастающих судебных разбирательств в отношении Комбса упоминаются, а также обвиняются в участии в предполагаемых домогательствах в одном из исков и другие звезды, однако их имена не называются", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на иски.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Более ста человек подадут иски против рэпера Diddy, пишут СМИ
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Отмечается, что исковые заявления подали три женщины и трое мужчин. Одна из истиц утверждает, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, ее пригласили на вечеринку Diddy в Нью-Йорке. На мероприятии она выпила напиток, после которого ее начало клонить в сон, и она уединилась в одной из комнат, когда к ней зашел рэпер и еще двое неназванных знаменитостей. Она подверглась насилию как со стороны Diddy, так и одного из его гостей, говорится в иске.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
Против рэпера уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу, сообщили СМИ
10 октября, 10:44
 
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