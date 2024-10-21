https://ria.ru/20241021/shor-1979181370.html

Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии

Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024

Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии

Итоги первого тура выборов президента Молдавии и референдума о вступлении страны в Евросоюз - это начало падения режима действующего президента страны Майи... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T19:02

2024-10-21T19:02

2024-10-21T19:52

молдавия

в мире

илан шор

майя санду

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Итоги первого тура выборов президента Молдавии и референдума о вступлении страны в Евросоюз - это начало падения режима действующего президента страны Майи Санду, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз."Это начало падения режима Санду… Сегодня я уверен, что прокуроры, судьи, полицейские не будут выполнять преступные указы, которые им дают власти", - сказал Шор журналистам.Он отметил, что народ Молдавии сделал выбор в пользу дружбы с Россией, поэтому оппозиция продолжит "биться"."У нас были наблюдатели на всех участках, у нас есть фотографии в каждую минуту, когда были пустые избирательные участки, при этом ЦИК показывал сумасшедшую, непонятную явку", - заключил Шор.

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молдавия, в мире, илан шор, майя санду, выборы в молдавии — 2024