https://ria.ru/20241021/shor-1979181370.html
Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии
Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии - РИА Новости, 21.10.2024
Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии
Итоги первого тура выборов президента Молдавии и референдума о вступлении страны в Евросоюз - это начало падения режима действующего президента страны Майи... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:02
2024-10-21T19:02
2024-10-21T19:52
молдавия
в мире
илан шор
майя санду
выборы в молдавии — 2024
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Итоги первого тура выборов президента Молдавии и референдума о вступлении страны в Евросоюз - это начало падения режима действующего президента страны Майи Санду, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз."Это начало падения режима Санду… Сегодня я уверен, что прокуроры, судьи, полицейские не будут выполнять преступные указы, которые им дают власти", - сказал Шор журналистам.Он отметил, что народ Молдавии сделал выбор в пользу дружбы с Россией, поэтому оппозиция продолжит "биться"."У нас были наблюдатели на всех участках, у нас есть фотографии в каждую минуту, когда были пустые избирательные участки, при этом ЦИК показывал сумасшедшую, непонятную явку", - заключил Шор.
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молдавия, в мире, илан шор, майя санду, выборы в молдавии — 2024
Молдавия, В мире, Илан Шор, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Шор прокомментировал итоги первого тура выборов президента Молдавии
Шор назвал первый тур выборов в Молдавии началом падения режима Санду
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Итоги первого тура выборов президента Молдавии и референдума о вступлении страны в Евросоюз - это начало падения режима действующего президента страны Майи Санду, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Двадцатого октября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов и конституционный референдум по вопросу вступления республики в Евросоюз.
"Это начало падения режима Санду… Сегодня я уверен, что прокуроры, судьи, полицейские не будут выполнять преступные указы, которые им дают власти", - сказал Шор журналистам.
Он отметил, что народ Молдавии сделал выбор в пользу дружбы с Россией
, поэтому оппозиция продолжит "биться".
"У нас были наблюдатели на всех участках, у нас есть фотографии в каждую минуту, когда были пустые избирательные участки, при этом ЦИК показывал сумасшедшую, непонятную явку", - заключил Шор.