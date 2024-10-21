https://ria.ru/20241021/shnurov-1979134371.html

Сергей Шнуров развелся с женой

Сергей Шнуров развелся с женой - РИА Новости, 21.10.2024

Сергей Шнуров развелся с женой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:31

2024-10-21T15:31

2024-10-21T16:30

москва

ленинград

шоубиз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589077535_0:126:2979:1802_1920x0_80_0_0_cbcccdacce15d0e12efd3f3d4c882bf7.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк. "Сегодня состоялось судебное заседание, брак между супругами был расторгнут", — сказала она. По словам Фенюк, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было. Заседание прошло в мировом суде в Москве в закрытом режиме, поскольку дело касается частной жизни. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.

https://ria.ru/20240827/alsu-1968765993.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ленинград, россия