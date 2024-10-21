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Сергей Шнуров развелся с женой - РИА Новости, 21.10.2024
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Шоубиз
 
15:31 21.10.2024 (обновлено: 16:30 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/shnurov-1979134371.html
Сергей Шнуров развелся с женой
Сергей Шнуров развелся с женой - РИА Новости, 21.10.2024
Сергей Шнуров развелся с женой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:31
2024-10-21T16:30
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк. "Сегодня состоялось судебное заседание, брак между супругами был расторгнут", — сказала она. По словам Фенюк, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было. Заседание прошло в мировом суде в Москве в закрытом режиме, поскольку дело касается частной жизни. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.
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Сергей Шнуров развелся с женой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с женой Ольгой Абрамовой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Шнуров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк.
«
"Сегодня состоялось судебное заседание, брак между супругами был расторгнут", — сказала она.
По словам Фенюк, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было.
Заседание прошло в мировом суде в Москве в закрытом режиме, поскольку дело касается частной жизни.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.
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