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Сергей Шнуров развелся с женой
Сергей Шнуров развелся с женой - РИА Новости, 21.10.2024
Сергей Шнуров развелся с женой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:31
2024-10-21T15:31
2024-10-21T16:30
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Фенюк. "Сегодня состоялось судебное заседание, брак между супругами был расторгнут", — сказала она. По словам Фенюк, споров об имуществе и детях между бывшими супругами не было. Заседание прошло в мировом суде в Москве в закрытом режиме, поскольку дело касается частной жизни. Сергей Шнуров и Ольга Абрамова поженились в 2018 году.
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москва, ленинград, россия
Москва, Ленинград, Шоубиз, Россия
Сергей Шнуров развелся с женой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров развелся с женой Ольгой Абрамовой