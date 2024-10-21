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Гладков поручил создать алгоритм действий для резидентов белгородской СЭЗ - РИА Новости, 21.10.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
14:46 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/sez-1979125771.html
Гладков поручил создать алгоритм действий для резидентов белгородской СЭЗ
Гладков поручил создать алгоритм действий для резидентов белгородской СЭЗ - РИА Новости, 21.10.2024
Гладков поручил создать алгоритм действий для резидентов белгородской СЭЗ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам встреч с бизнес-сообществом региона поручил оперативно создать алгоритм действий для потенциальных... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:46
2024-10-21T14:46
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам встреч с бизнес-сообществом региона поручил оперативно создать алгоритм действий для потенциальных резидентов свободной экономической зоны, чтобы в ближайшее время получить первые заявления на вступление, сообщила пресс-служба правительства региона. Гладков на еженедельном оперативном заседании ознакомился с результатами проведенных встреч с руководителями предприятий приграничных муниципальных образований области по вопросу функционирования свободной экономической зоны на территории области. В этих очных разъяснительных встречах приняли участие 15 глав муниципалитетов и свыше 100 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На встречах были рассмотренные вопросы по функционированию СЭЗ на территории региона, в том числе общие требования к потенциальному участнику, виды ОКВЭД, при которых не применяется особый режим, льготы и преференции для участников, и другие вопросы. По информации регионального правительства, заявлений на вступление потенциальных участников в СЭЗ пока что не поступало, потому что, со слов первого замгубернатора Дмитрия Гладского, необходимо большое количество документов на вступление в особый экономический режим, главный из которых, - инвестиционная декларация. На этой неделе будет проведено обучение сотрудников экономического блока в муниципалитетах, чтобы они могли помогать предпринимателям в подаче документов и в составлении инвестиционной декларации, пояснил Гладский. "Сохранение и развитие экономики – это будущее нашего региона. Мы должны предпринять все необходимые шаги для поддержки наших предприятий с помощью региональной и президентской поддержки... Наша задача оперативно создать алгоритм действий для потенциальных резидентов СЭЗ, чтобы через неделю мы уже получили от них первые заявления на вступление", — отметил губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20241014/gladkov-1978030669.html
https://ria.ru/20241010/gladkov-1977353291.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков поручил создать алгоритм действий для резидентов белгородской СЭЗ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 21 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам встреч с бизнес-сообществом региона поручил оперативно создать алгоритм действий для потенциальных резидентов свободной экономической зоны, чтобы в ближайшее время получить первые заявления на вступление, сообщила пресс-служба правительства региона.
Гладков на еженедельном оперативном заседании ознакомился с результатами проведенных встреч с руководителями предприятий приграничных муниципальных образований области по вопросу функционирования свободной экономической зоны на территории области. В этих очных разъяснительных встречах приняли участие 15 глав муниципалитетов и свыше 100 представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Гладков рассказал о порядке работе СЭЗ в Белгородской области
14 октября, 20:26
На встречах были рассмотренные вопросы по функционированию СЭЗ на территории региона, в том числе общие требования к потенциальному участнику, виды ОКВЭД, при которых не применяется особый режим, льготы и преференции для участников, и другие вопросы.
По информации регионального правительства, заявлений на вступление потенциальных участников в СЭЗ пока что не поступало, потому что, со слов первого замгубернатора Дмитрия Гладского, необходимо большое количество документов на вступление в особый экономический режим, главный из которых, - инвестиционная декларация. На этой неделе будет проведено обучение сотрудников экономического блока в муниципалитетах, чтобы они могли помогать предпринимателям в подаче документов и в составлении инвестиционной декларации, пояснил Гладский.
"Сохранение и развитие экономики – это будущее нашего региона. Мы должны предпринять все необходимые шаги для поддержки наших предприятий с помощью региональной и президентской поддержки... Наша задача оперативно создать алгоритм действий для потенциальных резидентов СЭЗ, чтобы через неделю мы уже получили от них первые заявления на вступление", — отметил губернатор Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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