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Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности - РИА Новости, 21.10.2024
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22:34 21.10.2024 (обновлено: 22:45 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/revnost-1979211974.html
Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности
Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности - РИА Новости, 21.10.2024
Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности
Житель Тарумовского района Дагестана, убивший односельчанина ножом на почве ревности, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщается на странице... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:34
2024-10-21T22:45
происшествия
тарумовский район
россия
кизляр
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 21 окт - РИА Новости. Житель Тарумовского района Дагестана, убивший односельчанина ножом на почве ревности, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщается на странице районного суда "ВКонтакте". "Тарумовским районным судом Республики Дагестан завершено рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Суд… признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии строго режима", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, 21 сентября 2022 года Гаджиев, проезжая по селу Новогеоргиевка, увидел идущего по обочине дороги односельчанина, которого подозревал в интимной связи со своей бывшей супругой. Он решил поговорить с ним и предложил подвезти в город Кизляр. По пути он требовал объяснения, а потерпевший отрицал какие-либо связи с его бывшей женой. Разговор перерос в скандал, они вышли из машины и подрались. Во время драки подсудимый вытащил складной нож и нанес оппоненту 13 колото-резаных ран. Видя, что потерпевший истекает кровью, напавший повез его в больницу, но по дороге он скончался. Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.
https://ria.ru/20240829/granata-1969175388.html
https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html
тарумовский район
россия
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происшествия, тарумовский район, россия, кизляр, республика дагестан
Происшествия, Тарумовский район, Россия, Кизляр, Республика Дагестан
Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности

Житель Дагестана, убивший односельчанина на почве ревности, получил 6,5 года

© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 21 окт - РИА Новости. Житель Тарумовского района Дагестана, убивший односельчанина ножом на почве ревности, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщается на странице районного суда "ВКонтакте".
"Тарумовским районным судом Республики Дагестан завершено рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Суд… признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии строго режима", – говорится в сообщении.
Максим Пацерук в Большесельском районном суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Под Ярославлем начался суд над мужчиной, взорвавшим гранату из-за ревности
29 августа, 11:49
Согласно материалам дела, 21 сентября 2022 года Гаджиев, проезжая по селу Новогеоргиевка, увидел идущего по обочине дороги односельчанина, которого подозревал в интимной связи со своей бывшей супругой. Он решил поговорить с ним и предложил подвезти в город Кизляр. По пути он требовал объяснения, а потерпевший отрицал какие-либо связи с его бывшей женой. Разговор перерос в скандал, они вышли из машины и подрались. Во время драки подсудимый вытащил складной нож и нанес оппоненту 13 колото-резаных ран. Видя, что потерпевший истекает кровью, напавший повез его в больницу, но по дороге он скончался.
Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.
Суд - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Приморье будут судить мужчину, из ревности убившего случайного человека
2 апреля, 06:43
 
ПроисшествияТарумовский районРоссияКизлярРеспублика Дагестан
 
 
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