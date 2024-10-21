https://ria.ru/20241021/revnost-1979211974.html

Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности

Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности - РИА Новости, 21.10.2024

Житель Дагестана получил 6,5 года колонии за убийство из ревности

Житель Тарумовского района Дагестана, убивший односельчанина ножом на почве ревности, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщается на странице... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:34

2024-10-21T22:34

2024-10-21T22:45

происшествия

тарумовский район

россия

кизляр

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 21 окт - РИА Новости. Житель Тарумовского района Дагестана, убивший односельчанина ножом на почве ревности, приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима, сообщается на странице районного суда "ВКонтакте". "Тарумовским районным судом Республики Дагестан завершено рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Суд… признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии строго режима", – говорится в сообщении. Согласно материалам дела, 21 сентября 2022 года Гаджиев, проезжая по селу Новогеоргиевка, увидел идущего по обочине дороги односельчанина, которого подозревал в интимной связи со своей бывшей супругой. Он решил поговорить с ним и предложил подвезти в город Кизляр. По пути он требовал объяснения, а потерпевший отрицал какие-либо связи с его бывшей женой. Разговор перерос в скандал, они вышли из машины и подрались. Во время драки подсудимый вытащил складной нож и нанес оппоненту 13 колото-резаных ран. Видя, что потерпевший истекает кровью, напавший повез его в больницу, но по дороге он скончался. Отмечается, что в судебном заседании обвиняемый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся.

https://ria.ru/20240829/granata-1969175388.html

https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

тарумовский район

россия

кизляр

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происшествия, тарумовский район, россия, кизляр, республика дагестан