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РЭЦ: популярность сервиса "Подбор маркетплейсов" на "Моем экспорте" растет - РИА Новости, 21.10.2024
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14:15 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/rets-1979119198.html
РЭЦ: популярность сервиса "Подбор маркетплейсов" на "Моем экспорте" растет
РЭЦ: популярность сервиса "Подбор маркетплейсов" на "Моем экспорте" растет - РИА Новости, 21.10.2024
РЭЦ: популярность сервиса "Подбор маркетплейсов" на "Моем экспорте" растет
Одним из самых востребованных инструментов для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, остается сервис "Подбор маркетплейсов", запущенный РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:15
2024-10-21T14:15
экономика
россия
индонезия
вьетнам
технологии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одним из самых востребованных инструментов для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, остается сервис "Подбор маркетплейсов", запущенный на цифровой платформе "Мой экспорт" в 2021 году, количество оказанных услуг сервиса за первую половину октября возросло на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."С помощью сервиса компании смогут легко и быстро подобрать оптимальные маркетплейсы в разных странах, открывая для себя эффективные каналы продвижения продукции за рубежом. В 2024 году сервис расширил свою базу онлайн-каналов продаж, включив в нее площадки для продажи цифровых игр, а также маркетплейсы Индонезии и Вьетнама. Это расширение позволяет российским экспортерам находить новые точки сбыта, выходить на перспективные рынки и получать доступ к широкой аудитории покупателей", - говорится в сообщении.Сервис "Подбор маркетплейсов" помогает подобрать площадку, исходя из продукции компании, ее экспортной готовности и стратегических целей компании. Процесс выбора подходящего маркетплейса основывается на детальном анализе 30 различных характеристик, включая уникальные особенности продукта и цели экспортера. Подбор целевого канала продаж проводится из 220 онлайн-каналов. Например, в перечне присутствуют специализированные маркетплейсы, которые представляют собой более целенаправленный канал продаж, что часто оказывается более выгодным, чем размещение товаров на крупных универсальных платформах. Сервис предоставляет компаниям возможность подобрать идеально подходящие для их нужд площадки, что значительно увеличивает шансы на успешные продажи, рассказали в РЭЦ.Для компаний сервис становится первым шагом по выходу на новые рынки, далее, при необходимости, компания может получить консультацию по работе на электронной торговой площадке и полностью разобраться во всех тонкостях продвижения.Сервис особенно популярен среди микропредприятий, а также малых и средних предприятий. Наибольшее количество запросов на услуги поступает из следующих регионов: Башкирия, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Нижегородская область.
https://ria.ru/20241014/rets-1978026696.html
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экономика, россия, индонезия, вьетнам, технологии
Экономика, Россия, Индонезия, Вьетнам, Технологии

РЭЦ: популярность сервиса "Подбор маркетплейсов" на "Моем экспорте" растет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Одним из самых востребованных инструментов для российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, остается сервис "Подбор маркетплейсов", запущенный на цифровой платформе "Мой экспорт" в 2021 году, количество оказанных услуг сервиса за первую половину октября возросло на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"С помощью сервиса компании смогут легко и быстро подобрать оптимальные маркетплейсы в разных странах, открывая для себя эффективные каналы продвижения продукции за рубежом. В 2024 году сервис расширил свою базу онлайн-каналов продаж, включив в нее площадки для продажи цифровых игр, а также маркетплейсы Индонезии и Вьетнама. Это расширение позволяет российским экспортерам находить новые точки сбыта, выходить на перспективные рынки и получать доступ к широкой аудитории покупателей", - говорится в сообщении.
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Сервис "Подбор маркетплейсов" помогает подобрать площадку, исходя из продукции компании, ее экспортной готовности и стратегических целей компании. Процесс выбора подходящего маркетплейса основывается на детальном анализе 30 различных характеристик, включая уникальные особенности продукта и цели экспортера. Подбор целевого канала продаж проводится из 220 онлайн-каналов. Например, в перечне присутствуют специализированные маркетплейсы, которые представляют собой более целенаправленный канал продаж, что часто оказывается более выгодным, чем размещение товаров на крупных универсальных платформах. Сервис предоставляет компаниям возможность подобрать идеально подходящие для их нужд площадки, что значительно увеличивает шансы на успешные продажи, рассказали в РЭЦ.
Для компаний сервис становится первым шагом по выходу на новые рынки, далее, при необходимости, компания может получить консультацию по работе на электронной торговой площадке и полностью разобраться во всех тонкостях продвижения.
Сервис особенно популярен среди микропредприятий, а также малых и средних предприятий. Наибольшее количество запросов на услуги поступает из следующих регионов: Башкирия, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Нижегородская область.
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ЭкономикаРоссияИндонезияВьетнамТехнологии
 
 
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