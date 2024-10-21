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Путин встретится в Казани с лидерами Палестины, Боливии, генсеком ООН - РИА Новости, 21.10.2024
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18:39 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979176632.html
Путин встретится в Казани с лидерами Палестины, Боливии, генсеком ООН
Путин встретится в Казани с лидерами Палестины, Боливии, генсеком ООН - РИА Новости, 21.10.2024
Путин встретится в Казани с лидерами Палестины, Боливии, генсеком ООН
Президент РФ Владимир Путин в последний день саммита БРИКС в Казани проведет семь двусторонних встреч с лидерами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, генсеком РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:39
2024-10-21T18:39
палестина
боливия
оон
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
юрий ушаков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в последний день саммита БРИКС в Казани проведет семь двусторонних встреч с лидерами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, генсеком ООН, премьер-министром Вьетнама, не исключена и беседа с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что касается 24 октября, тут уже после завершения всех мероприятий и после пресс-конференции нашего президента, еще запланировано семь двусторонних встреч: президент Палестины Махмуд Аббас, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Боливии Луис Арсе, затем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, и, как мы полагаем, все это может закончится встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", - сказал Ушаков журналистам. "Но не исключено проведение и других встреч. В частности, мы знаем, что власти Татарстана пригласили на встречу "аутрич", на обед, Додика. И я уверен, что наш президент с ним пересечется и проведет отдельную беседу. Вот такая насыщенная программа, которую планируется завершить поздно 24 октября", - добавил он.
https://ria.ru/20241021/putin-1979174878.html
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палестина, боливия, оон, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, юрий ушаков, казань, антониу гуттереш
Палестина, Боливия, ООН, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Юрий Ушаков, Казань, Антониу Гуттереш
Путин встретится в Казани с лидерами Палестины, Боливии, генсеком ООН

Ушаков: Путин в четверг встретится с лидерами Палестины, Боливии, генсеком ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в последний день саммита БРИКС в Казани проведет семь двусторонних встреч с лидерами Палестины, Лаоса, Мавритании, Боливии, генсеком ООН, премьер-министром Вьетнама, не исключена и беседа с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается 24 октября, тут уже после завершения всех мероприятий и после пресс-конференции нашего президента, еще запланировано семь двусторонних встреч: президент Палестины Махмуд Аббас, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, президент Боливии Луис Арсе, затем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, и, как мы полагаем, все это может закончится встречей с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем", - сказал Ушаков журналистам.
"Но не исключено проведение и других встреч. В частности, мы знаем, что власти Татарстана пригласили на встречу "аутрич", на обед, Додика. И я уверен, что наш президент с ним пересечется и проведет отдельную беседу. Вот такая насыщенная программа, которую планируется завершить поздно 24 октября", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин проведет переговоры с президентами Ирана и Турции
Вчера, 18:33
 
ПалестинаБоливияООНВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСЮрий УшаковКазаньАнтониу Гуттереш
 
 
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