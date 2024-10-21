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Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис - РИА Новости, 21.10.2024
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18:33 21.10.2024 (обновлено: 18:36 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979175043.html
Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис
Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис - РИА Новости, 21.10.2024
Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне в ходе неформальной встречи в Ново-Огарево обстоятельно обсудили украинский... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:33
2024-10-21T18:36
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москва
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне в ходе неформальной встречи в Ново-Огарево обстоятельно обсудили украинский кризис, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Аль Нахайян прибыл в Москву накануне с официальным визитом. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. В понедельник лидеры двух стран провели встречу в Кремле и вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. "Украинский кризис, насколько я знаю, вчера довольно-таки обстоятельно обсуждался в ходе неформального ужина в Ново-Огарево. Сегодня министры иностранных дел с обеих сторон доложили о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, достаточно подробно эта тема обсуждалась, президенты кое-что добавили на этот счет. Украина сегодня обсуждалась коротко", - сказал Ушаков.
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россия, оаэ, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, юрий ушаков, политика
Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Юрий Ушаков, Политика
Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис

Ушаков: Путин и президент ОАЭ обстоятельно обсудили украинский кризис

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян после российско-эмиратских переговоров
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне в ходе неформальной встречи в Ново-Огарево обстоятельно обсудили украинский кризис, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
Аль Нахайян прибыл в Москву накануне с официальным визитом. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. В понедельник лидеры двух стран провели встречу в Кремле и вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области.
"Украинский кризис, насколько я знаю, вчера довольно-таки обстоятельно обсуждался в ходе неформального ужина в Ново-Огарево. Сегодня министры иностранных дел с обеих сторон доложили о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, достаточно подробно эта тема обсуждалась, президенты кое-что добавили на этот счет. Украина сегодня обсуждалась коротко", - сказал Ушаков.
Начало переговоров Путина с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин и президент ОАЭ обсудили торговлю и энергетику
Вчера, 13:35
 
РоссияОАЭМоскваВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянЮрий УшаковПолитика
 
 
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