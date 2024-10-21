https://ria.ru/20241021/putin-1979175043.html

Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис

Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис - РИА Новости, 21.10.2024

Путин и президент ОАЭ обсудили украинский кризис

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне в ходе неформальной встречи в Ново-Огарево обстоятельно обсудили украинский... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:33

2024-10-21T18:33

2024-10-21T18:36

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне в ходе неформальной встречи в Ново-Огарево обстоятельно обсудили украинский кризис, заявил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков. Аль Нахайян прибыл в Москву накануне с официальным визитом. В воскресенье вечером состоялись неформальные переговоры двух президентов в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево. В понедельник лидеры двух стран провели встречу в Кремле и вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Московской области. "Украинский кризис, насколько я знаю, вчера довольно-таки обстоятельно обсуждался в ходе неформального ужина в Ново-Огарево. Сегодня министры иностранных дел с обеих сторон доложили о своем видении ситуации на Ближнем Востоке, достаточно подробно эта тема обсуждалась, президенты кое-что добавили на этот счет. Украина сегодня обсуждалась коротко", - сказал Ушаков.

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россия, оаэ, москва, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, юрий ушаков, политика