https://ria.ru/20241021/putin-1979142509.html
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов - РИА Новости, 21.10.2024
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:14
2024-10-21T16:14
2024-10-21T16:14
россия
владимир путин
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий документ был опубликован в понедельник. "В целях обеспечения координации деятельности Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов постановляю: образовать Межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в указе президента РФ. Также Путин утвердил положение о межведомственной комиссии и ее состав. Ее председателем стал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт
Россия, Владимир Путин, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
Путин образовал комиссию по формированию коллекций генетических ресурсов