https://ria.ru/20241021/putin-1979142509.html

Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов

Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов - РИА Новости, 21.10.2024

Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:14

2024-10-21T16:14

2024-10-21T16:14

россия

владимир путин

михаил ковальчук

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий документ был опубликован в понедельник. "В целях обеспечения координации деятельности Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов постановляю: образовать Межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в указе президента РФ. Также Путин утвердил положение о межведомственной комиссии и ее состав. Ее председателем стал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт