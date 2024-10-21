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Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов - РИА Новости, 21.10.2024
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16:14 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/putin-1979142509.html
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов - РИА Новости, 21.10.2024
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:14
2024-10-21T16:14
россия
владимир путин
михаил ковальчук
курчатовский институт
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий документ был опубликован в понедельник. "В целях обеспечения координации деятельности Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов постановляю: образовать Межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в указе президента РФ. Также Путин утвердил положение о межведомственной комиссии и ее состав. Ее председателем стал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
https://ria.ru/20240808/putin-1964928171.html
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россия, владимир путин, михаил ковальчук, курчатовский институт
Россия, Владимир Путин, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Путин подписал указ о создании комиссии по коллекции генетических ресурсов

Путин образовал комиссию по формированию коллекций генетических ресурсов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов, соответствующий документ был опубликован в понедельник.
«
"В целях обеспечения координации деятельности Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов постановляю: образовать Межведомственную комиссию по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов микроорганизмов", - говорится в указе президента РФ.
Также Путин утвердил положение о межведомственной комиссии и ее состав. Ее председателем стал президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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