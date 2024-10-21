https://ria.ru/20241021/primore-1979058880.html

В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку

В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку - РИА Новости, 21.10.2024

В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку

Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:32

2024-10-21T08:32

2024-10-21T13:04

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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.По данным главка ведомства, ближе к полуночи 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 49-летний мужчина и 54-летняя женщина из состава незарегистрированной туристической группы не спустились с горы Пидан. Так, во время спуска женщине стало плохо, она стала замерзать и не смогла идти дальше. Вместе с ней почти на самой вершине горы остался ее брат. Утром следующего дня нуждающихся в помощи людей обнаружили туристы из другой группы. Они установили палатку, перенесли туда замерзающую женщину, максимально утеплили ее и вместе с ней дожидались спасателей."Ранним утром 20 октября на помощь мужчине и женщине были направлены спасатели МЧС России и волонтеры "Примпоиска". Уже днем спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтеры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров", — говорится в сообщении.Отмечается, что, спустившись с горы, спасатели погрузили женщину в автомобиль и доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия