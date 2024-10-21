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В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку - РИА Новости, 21.10.2024
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08:32 21.10.2024 (обновлено: 13:04 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/primore-1979058880.html
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку - РИА Новости, 21.10.2024
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку
Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:32
2024-10-21T13:04
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.По данным главка ведомства, ближе к полуночи 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 49-летний мужчина и 54-летняя женщина из состава незарегистрированной туристической группы не спустились с горы Пидан. Так, во время спуска женщине стало плохо, она стала замерзать и не смогла идти дальше. Вместе с ней почти на самой вершине горы остался ее брат. Утром следующего дня нуждающихся в помощи людей обнаружили туристы из другой группы. Они установили палатку, перенесли туда замерзающую женщину, максимально утеплили ее и вместе с ней дожидались спасателей."Ранним утром 20 октября на помощь мужчине и женщине были направлены спасатели МЧС России и волонтеры "Примпоиска". Уже днем спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтеры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров", — говорится в сообщении.Отмечается, что, спустившись с горы, спасатели погрузили женщину в автомобиль и доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.
https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html
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россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку

В Приморье спасатели эвакуировали с горы 54-летнюю туристку с переохлаждением

© ГУ МЧС России по Приморскому краюСпасатели эвакуируют пострадавшую женщину с переохлаждением с горы Пидан в Приморье. Кадр видео
Спасатели эвакуируют пострадавшую женщину с переохлаждением с горы Пидан в Приморье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© ГУ МЧС России по Приморскому краю
Спасатели эвакуируют пострадавшую женщину с переохлаждением с горы Пидан в Приморье. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным главка ведомства, ближе к полуночи 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 49-летний мужчина и 54-летняя женщина из состава незарегистрированной туристической группы не спустились с горы Пидан. Так, во время спуска женщине стало плохо, она стала замерзать и не смогла идти дальше. Вместе с ней почти на самой вершине горы остался ее брат. Утром следующего дня нуждающихся в помощи людей обнаружили туристы из другой группы. Они установили палатку, перенесли туда замерзающую женщину, максимально утеплили ее и вместе с ней дожидались спасателей.
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"Ранним утром 20 октября на помощь мужчине и женщине были направлены спасатели МЧС России и волонтеры "Примпоиска". Уже днем спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтеры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, спустившись с горы, спасатели погрузили женщину в автомобиль и доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.
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