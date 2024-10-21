https://ria.ru/20241021/primore-1979058880.html
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку - РИА Новости, 21.10.2024
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку
Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T08:32
2024-10-21T08:32
2024-10-21T13:04
хорошие новости
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979070089_0:0:841:473_1920x0_80_0_0_dca4d1848987985bba960347b5f02039.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.По данным главка ведомства, ближе к полуночи 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 49-летний мужчина и 54-летняя женщина из состава незарегистрированной туристической группы не спустились с горы Пидан. Так, во время спуска женщине стало плохо, она стала замерзать и не смогла идти дальше. Вместе с ней почти на самой вершине горы остался ее брат. Утром следующего дня нуждающихся в помощи людей обнаружили туристы из другой группы. Они установили палатку, перенесли туда замерзающую женщину, максимально утеплили ее и вместе с ней дожидались спасателей."Ранним утром 20 октября на помощь мужчине и женщине были направлены спасатели МЧС России и волонтеры "Примпоиска". Уже днем спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтеры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров", — говорится в сообщении.Отмечается, что, спустившись с горы, спасатели погрузили женщину в автомобиль и доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края, ее высота 1332 метра.
https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html
https://ria.ru/20241016/turklub-1978415342.html
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979070089_190:0:821:473_1920x0_80_0_0_1393b55ff7898ad8c05bd839070fbd06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Приморье спасли замерзавшую в горах туристку
В Приморье спасатели эвакуировали с горы 54-летнюю туристку с переохлаждением
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости.
Спасатели совместно с волонтерами поисковой организации эвакуировали с горы в Приморье 54-летнюю туристку с переохлаждением, она госпитализирована, сообщает
ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По данным главка ведомства, ближе к полуночи 19 октября в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что 49-летний мужчина и 54-летняя женщина из состава незарегистрированной туристической группы не спустились с горы Пидан. Так, во время спуска женщине стало плохо, она стала замерзать и не смогла идти дальше. Вместе с ней почти на самой вершине горы остался ее брат. Утром следующего дня нуждающихся в помощи людей обнаружили туристы из другой группы. Они установили палатку, перенесли туда замерзающую женщину, максимально утеплили ее и вместе с ней дожидались спасателей.
"Ранним утром 20 октября на помощь мужчине и женщине были направлены спасатели МЧС России и волонтеры "Примпоиска". Уже днем спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтеры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, спустившись с горы, спасатели погрузили женщину в автомобиль и доставили ее до села Лукьяновка, где передали медикам скорой помощи. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Гора Ливадийская (до 1972 года — Пидан) входит в состав Ливадийского хребта горной системы Сихотэ-Алинь. Это самая посещаемая вершина Приморского края
, ее высота 1332 метра.