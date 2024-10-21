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В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство - РИА Новости, 21.10.2024
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15:37 21.10.2024 (обновлено: 15:52 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/potomstvo-1979135155.html
В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство
В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство - РИА Новости, 21.10.2024
В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство
Самка снежного барса, переселенная из Таджикистана, принесла третье потомство в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:37
2024-10-21T15:52
хорошие новости
таджикистан
россия
красноярский край
владимир путин
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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Самка снежного барса, переселенная из Таджикистана, принесла третье потомство в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба учреждения. "Самка принесла потомство в конце мая — начале июня. В течение летнего периода у самки наблюдались признаки лактации и отвисший живот, что также указывало на наличие котят. &lt;...&gt; В сентябре наши предположения подтвердились — самка зафиксирована с двумя котятами", — заявил старший научный сотрудник Роман Афанасьев.Отмечается, что это уже третье потомство самки, переселенной из Таджикистана. В 2020 году она принесла первое потомство — двух котят, в 2022 году родила еще троих: двух самцов и одну самку. К зиме 2024 года эти молодые ирбисы приступили к самостоятельной жизни. "На полученных видео самка выводит своих котят на прогулку в основном в утренние и вечерние часы. Молодые ирбисы игривы и демонстрируют явные признаки осторожности, следуя за матерью буквально по пятам", — подчеркнули в заповеднике.По последним данным, в Саяно-Шушенском заповеднике обитают 13 снежных барсов. Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса (ирбиса). К 2017 году там практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в заповедник были выпущены две особи — самец и самка, началось возрождение популяции.
https://ria.ru/20240724/kotjata-1961693066.html
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таджикистан, россия, красноярский край, владимир путин, саяно-шушенский заповедник
Хорошие новости, Таджикистан, Россия, Красноярский край, Владимир Путин, Саяно-Шушенский заповедник
В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство

В Саяно-Шушенском заповеднике самка снежного барса принесла третье потомство

© Сайт Объединённой дирекции заповедника "Саяно-Шушенский" и национального парка "Шушенский бор"Котенок снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике
Котенок снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Сайт Объединённой дирекции заповедника "Саяно-Шушенский" и национального парка "Шушенский бор"
Котенок снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике
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КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Самка снежного барса, переселенная из Таджикистана, принесла третье потомство в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба учреждения.
«
"Самка принесла потомство в конце мая — начале июня. В течение летнего периода у самки наблюдались признаки лактации и отвисший живот, что также указывало на наличие котят. <...> В сентябре наши предположения подтвердились — самка зафиксирована с двумя котятами", — заявил старший научный сотрудник Роман Афанасьев.
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Отмечается, что это уже третье потомство самки, переселенной из Таджикистана. В 2020 году она принесла первое потомство — двух котят, в 2022 году родила еще троих: двух самцов и одну самку. К зиме 2024 года эти молодые ирбисы приступили к самостоятельной жизни.
"На полученных видео самка выводит своих котят на прогулку в основном в утренние и вечерние часы. Молодые ирбисы игривы и демонстрируют явные признаки осторожности, следуя за матерью буквально по пятам", — подчеркнули в заповеднике.
По последним данным, в Саяно-Шушенском заповеднике обитают 13 снежных барсов.
Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса (ирбиса). К 2017 году там практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории.
Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в заповедник были выпущены две особи — самец и самка, началось возрождение популяции.
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