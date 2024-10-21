https://ria.ru/20241021/potomstvo-1979135155.html

В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство

В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство - РИА Новости, 21.10.2024

В Красноярском крае самка снежного барса принесла третье потомство

Самка снежного барса, переселенная из Таджикистана, принесла третье потомство в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T15:37

2024-10-21T15:37

2024-10-21T15:52

хорошие новости

таджикистан

россия

красноярский край

владимир путин

саяно-шушенский заповедник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979136075_26:201:799:636_1920x0_80_0_0_268b79c4c7f4ec0a9c14361626d33916.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 окт — РИА Новости. Самка снежного барса, переселенная из Таджикистана, принесла третье потомство в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба учреждения. "Самка принесла потомство в конце мая — начале июня. В течение летнего периода у самки наблюдались признаки лактации и отвисший живот, что также указывало на наличие котят. <...> В сентябре наши предположения подтвердились — самка зафиксирована с двумя котятами", — заявил старший научный сотрудник Роман Афанасьев.Отмечается, что это уже третье потомство самки, переселенной из Таджикистана. В 2020 году она принесла первое потомство — двух котят, в 2022 году родила еще троих: двух самцов и одну самку. К зиме 2024 года эти молодые ирбисы приступили к самостоятельной жизни. "На полученных видео самка выводит своих котят на прогулку в основном в утренние и вечерние часы. Молодые ирбисы игривы и демонстрируют явные признаки осторожности, следуя за матерью буквально по пятам", — подчеркнули в заповеднике.По последним данным, в Саяно-Шушенском заповеднике обитают 13 снежных барсов. Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса (ирбиса). К 2017 году там практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в заповедник были выпущены две особи — самец и самка, началось возрождение популяции.

https://ria.ru/20240724/kotjata-1961693066.html

https://ria.ru/20241014/shu-1977924497.html

таджикистан

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, красноярский край, владимир путин, саяно-шушенский заповедник