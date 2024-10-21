https://ria.ru/20241021/polischuk-1978752699.html

Алексей Полищук: в "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы

Алексей Полищук: в "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы - РИА Новости, 21.10.2024

Алексей Полищук: в "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна- Родригес об отношении российской... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:00

2024-10-21T09:00

2024-10-21T09:00

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Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна- Родригес об отношении российской стороны к предложениям об окончании конфликта на Украине в 2025 году, об идеях, которые могут стать основной для мирных переговоров, и о сути российско-белорусского договора о гарантиях безопасности. – Как в России относятся к заявленному Зеленским "плану победы" и его предположениям об окончании конфликта в 2025 году?– В "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же, как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке – ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления.Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта и вовлечении в него стран НАТО.То, что Зеленский пытался под видом "плана победы" продать в ходе недавних турне по США и Западной Европе, а затем представил в Верховной Раде и на саммите ЕС, напоминает еще один крик о помощи. Он вновь клянчит оружие, деньги, прием в НАТО, разрешения на удары вглубь России. Все это необходимо для физического и политического выживания киевского режима, его лидера и членов его команды. И за это Украина заплатит своим суверенитетом, природными и экономическими ресурсами и жизнями собственных граждан.Что касается предположений об окончании конфликта в 2025 году, то это будет зависеть исключительно от степени реализации целей и задач специальной военной операции.– Cвязаны ли заявления Киева о возможности окончания конфликта с предстоящими в США президентскими выборами? Окажут ли они какое-либо влияние на ситуацию вокруг Украины?– Связь здесь, скорее, обратная. Вряд ли выборы в США окажут существенное влияние на ситуацию вокруг украинского кризиса. Как известно, в Вашингтоне давно сложился двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины и противостояния с Россией. А вот заявления Киева однозначно направлены на то, чтобы повлиять на американскую президентскую кампанию в выгодном ему ключе.– Ранее в СМИ публиковалась информация, что гарантии безопасности для Украины в обмен на контроль России над новыми территориями могут стать основой мирных переговоров. Также указывалось, что, по мнению некоторых западных и украинских чиновников, урегулирование конфликта возможно только по "немецкому сценарию". Как в Москве оценивают подобные идеи?– Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима, который сам представляет угрозу безопасности для страны и ее граждан. Лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому безъядерному статусу, соблюдению прав этнических русских, русскоязычных граждан, защите русского языка, образовательных и языковых прав нацменьшинств.Что касается вернувшихся в состав России регионов, то их территория, а, главное, проживающие на ней люди, не могут быть предметом торга. Они сделали свой выбор на референдуме и навсегда вернулись в состав России.Основой мирных переговоров об урегулировании украинского кризиса должна стать задача устранения его первопричин. К ним относятся расширение НАТО, нарушение Западом принципа неделимости безопасности, попрание Киевом прав и свобод человека, прежде всего, прав нацменьшинств и русскоязычных граждан.Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что украинский кризис – это не локальный конфликт, он имеет геополитическое измерение и в корне отличается от немецкого, корейского, кипрского и иных "сценариев", о которых Вы говорите. Наша позиция по его урегулированию была четко обозначена президентом России. Это полный вывод украинских войск из воссоединившихся регионов, признание их российской принадлежности, подтверждение нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан, отмена антироссийских санкций.– На какой стадии находится процесс формирования единого электроэнергетического рынка России и Белоруссии? Завершится ли он к концу нынешнего или началу следующего года?– Наиболее квалифицированно вам могут ответить на этот вопрос в Минэнерго России. Со своей стороны, могу сказать, что на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы". Они предусматривали, помимо прочего, формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. В настоящее время эта работа продолжается уже в рамках "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государстве на 2024-2026 гг.", утвержденных на упомянутом заседании Высшего Госсовета в январе этого года.Правительства России и Белоруссии одобрили план мероприятий, согласовали и подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Ожидаем его принятия главами государств на одной из ближайших встреч.– Ранее сообщалось, что Москва и Минск подпишут в декабре этого года межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран. Что они под собой подразумевают?– Будущий российско-белорусский договор о гарантиях безопасности направлен на укрепление взаимных союзнических обязательств наших стран по обеспечению надежной обороны и безопасности Союзного государства на фоне нарастающих угроз со стороны стран НАТО и киевского режима.Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе – в исключительных случаях – ядерное оружие, как об этом 25 сентября этого года заявил президент России. Работа над документом ведется интенсивно. Рассчитываем завершить ее к юбилейному заседанию Высшего Госсовета Союзного государства, которое планируется приурочить к 25-летию подписания союзного Договора.– Киев отказывается от транзита российского газа с 1 января 2025 года. Каким образом Россия намерена выполнять свои обязательства и продолжать поставки в Европу?– Российские компании являются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства, в том числе по поставкам газа в европейские страны.Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз", которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа.Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях.– Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что прием Украины в НАТО в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Разделяет ли Москва подобные оценки?– Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО. В нынешних условиях это поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России и приведет к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима. Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчёт в том, какими разрушительными последствиями может обернуться само приглашение Украины в НАТО.– Когда будет отменен роуминг между Москвой и Минском? Можно ли ожидать его отмены до конца этого года?– Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми. На этом направлении проведена серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы, что упростило жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами.Сейчас готовится следующий шаг – обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске. Сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями. Рассчитываем, что такая мера позволит перейти к полностью "домашним" тарифам на пространстве Союзного государства. Это станет ощутимым для всех эффектом от российско-белорусской интеграции.

https://ria.ru/20241018/plan-1978716402.html

https://ria.ru/20241018/premer-1978713135.html

https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, украина, владимир зеленский, нато