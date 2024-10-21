https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html

В Петербурге задержали "вежливого" грабителя

В Петербурге задержали "вежливого" грабителя - РИА Новости, 21.10.2024

В Петербурге задержали "вежливого" грабителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, предположительно, напавшего с ножом на продавщицу сетевого магазина в центре города и похитившего выручку, РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:03

2024-10-21T12:03

2024-10-21T13:12

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, предположительно, напавшего с ножом на продавщицу сетевого магазина в центре города и похитившего выручку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, по предварительным данным, накануне вечером неизвестный с ножом напал на 37-летнюю продавщицу магазина на Гороховой улице, 23, похитил выручку и сбежал. При этом на видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МВД, мужчина заходит в магазин со словами: "Девушка, извините, я буду угрожать". Подозреваемого задержали ближе к полуночи в пекарне на набережной реки Мойки. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, повар ресторана на Московском проспекте, зарегистрированный в хостеле", — говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавшая продавщица после нападения сама обратилась за медпомощью и сейчас направлена на амбулаторное лечение. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.

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"Извините, я буду угрожать": грабитель извинился перед нападением на продавщицу "Девушка, извините, я буду угрожать" Грабитель в Петербурге извинился перед нападением на продавщицу магазина и похитил выручку, сообщили в региональном главке МВД. Там отметили, что 23-летний нападавший уже задержан. 2024-10-21T12:03 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия