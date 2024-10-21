https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html
В Петербурге задержали "вежливого" грабителя
В Петербурге задержали "вежливого" грабителя - РИА Новости, 21.10.2024
В Петербурге задержали "вежливого" грабителя
Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, предположительно, напавшего с ножом на продавщицу сетевого магазина в центре города и похитившего выручку, РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:03
2024-10-21T12:03
2024-10-21T13:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, предположительно, напавшего с ножом на продавщицу сетевого магазина в центре города и похитившего выручку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. Как информирует ведомство, по предварительным данным, накануне вечером неизвестный с ножом напал на 37-летнюю продавщицу магазина на Гороховой улице, 23, похитил выручку и сбежал. При этом на видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МВД, мужчина заходит в магазин со словами: "Девушка, извините, я буду угрожать". Подозреваемого задержали ближе к полуночи в пекарне на набережной реки Мойки. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, повар ресторана на Московском проспекте, зарегистрированный в хостеле", — говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавшая продавщица после нападения сама обратилась за медпомощью и сейчас направлена на амбулаторное лечение. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.
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"Извините, я буду угрожать": грабитель извинился перед нападением на продавщицу
"Девушка, извините, я буду угрожать"
Грабитель в Петербурге извинился перед нападением на продавщицу магазина и похитил выручку, сообщили в региональном главке МВД.
Там отметили, что 23-летний нападавший уже задержан.
2024-10-21T12:03
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали "вежливого" грабителя
В Петербурге задержали "вежливого" грабителя, который извинился перед нападением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости.
Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, предположительно, напавшего с ножом на продавщицу сетевого магазина в центре города и похитившего выручку, сообщила пресс-служба регионального главка
МВД России.
Как информирует ведомство, по предварительным данным, накануне вечером неизвестный с ножом напал на 37-летнюю продавщицу магазина на Гороховой улице, 23, похитил выручку и сбежал. При этом на видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МВД, мужчина заходит в магазин со словами: "Девушка, извините, я буду угрожать".
Подозреваемого задержали ближе к полуночи в пекарне на набережной реки Мойки.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 23-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа, повар ресторана на Московском проспекте, зарегистрированный в хостеле", — говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшая продавщица после нападения сама обратилась за медпомощью и сейчас направлена на амбулаторное лечение. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое.