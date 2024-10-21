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Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 21.10.2024
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11:57 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/peskov-1979093181.html
Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы
Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 21.10.2024
Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова действующей главы государства Молдавии Майи Санду о вмешательстве в выборы, заявил, что она... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:57
2024-10-21T11:57
в мире
молдавия
россия
кишинев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова действующей главы государства Молдавии Майи Санду о вмешательстве в выборы, заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение. Пескову задали вопрос о реакции Кремля на обвинения Майи Санду "преступных группировок, работающих с иностранными силами", в атаке против Кишинева. "Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности. То есть если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что неплохо было бы, если бы Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией. "Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками? Тут очень много нюансов", - подчеркнул Песков. На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах, по предварительным данным после обработки 98,51% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, у нее 42,07% голосов. За ней идет отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,27%. Они проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html
https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы

Песков о словах Санду о вмешательстве в выборы: нужны доказательства

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова действующей главы государства Молдавии Майи Санду о вмешательстве в выборы, заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение.
Пескову задали вопрос о реакции Кремля на обвинения Майи Санду "преступных группировок, работающих с иностранными силами", в атаке против Кишинева.
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"Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности. То есть если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что неплохо было бы, если бы Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией.
"Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками? Тут очень много нюансов", - подчеркнул Песков.
На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах, по предварительным данным после обработки 98,51% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, у нее 42,07% голосов. За ней идет отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,27%. Они проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуДмитрий ПесковЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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