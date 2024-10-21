https://ria.ru/20241021/peskov-1979093181.html

Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы

Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 21.10.2024

Песков прокомментировал слова Санду о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова действующей главы государства Молдавии Майи Санду о вмешательстве в выборы, заявил, что она... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:57

2024-10-21T11:57

2024-10-21T11:57

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

дмитрий песков

евросоюз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова действующей главы государства Молдавии Майи Санду о вмешательстве в выборы, заявил, что она должна предъявить доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение. Пескову задали вопрос о реакции Кремля на обвинения Майи Санду "преступных группировок, работающих с иностранными силами", в атаке против Кишинева. "Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезное обвинение этих самых преступных группировок, и должны быть представлены какие-то доказательства общественности. То есть если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких преступных группировок, она должна предъявить доказательства", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что неплохо было бы, если бы Санду объяснила такое количество голосов, не согласных с ее линией. "Это тоже преступные группировки? Или она имеет в виду, что граждане Молдовы, которые ее не поддерживают, ассоциируются у нее с преступными группировками? Тут очень много нюансов", - подчеркнул Песков. На референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию. На состоявшихся в тот же день президентских выборах, по предварительным данным после обработки 98,51% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, у нее 42,07% голосов. За ней идет отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,27%. Они проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября, итоговая явка составила 51,67%. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Экс-генпрокурор Александр Стояногло, которого поддерживает оппозиционная Соцпартия, считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html

https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, дмитрий песков, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024