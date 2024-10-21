Песков: украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС
Украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС в Казани, сообщил Песков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский конфликт не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, однако страны-участники могут затронуть эту тему на свое усмотрение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, но каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение", - сказал он "Известиям".
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БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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