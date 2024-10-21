https://ria.ru/20241021/peskov-1979046013.html

Песков: украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС

Песков: украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Песков: украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС

Украинский конфликт не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, однако страны-участники могут затронуть эту тему на свое усмотрение, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:00

2024-10-21T02:00

2024-10-21T02:00

в мире

россия

казань

украина

дмитрий песков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украинский конфликт не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, однако страны-участники могут затронуть эту тему на свое усмотрение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Обсуждение путей решения конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, но каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение", - сказал он "Известиям". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241019/briks-1978858559.html

https://ria.ru/20241020/kazan-1978971289.html

россия

казань

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, казань, украина, дмитрий песков, брикс