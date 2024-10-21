https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.10.2024
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:05
2024-10-21T16:05
2024-10-21T16:13
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Пушкова Алексея Константиновича - сенатора РФ", - говорится в документе. Ордена Дружбы были удостоены глава аграрного комитета СФ Александр Двойных, а также член конституционного комитета верхней палаты Александр Вайнберг. Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого заместителя председателя оборонного комитета СФ Сергея Мартынова.
https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html
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Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Александр Вайнберг, Совет Федерации РФ, Политика
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Путин наградил главу комиссии Совфеда Пушкова орденом Александра Невского