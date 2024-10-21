https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html

Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского

Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.10.2024

Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:05

2024-10-21T16:05

2024-10-21T16:13

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Пушкова Алексея Константиновича - сенатора РФ", - говорится в документе. Ордена Дружбы были удостоены глава аграрного комитета СФ Александр Двойных, а также член конституционного комитета верхней палаты Александр Вайнберг. Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого заместителя председателя оборонного комитета СФ Сергея Мартынова.

https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html

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россия, владимир путин, александр невский, александр вайнберг, совет федерации рф, политика