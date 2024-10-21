Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 21.10.2024 (обновлено: 16:13 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/orden-1979140618.html
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.10.2024
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:05
2024-10-21T16:13
россия
владимир путин
александр невский
александр вайнберг
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов. "За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Пушкова Алексея Константиновича - сенатора РФ", - говорится в документе. Ордена Дружбы были удостоены глава аграрного комитета СФ Александр Двойных, а также член конституционного комитета верхней палаты Александр Вайнберг. Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого заместителя председателя оборонного комитета СФ Сергея Мартынова.
https://ria.ru/20241007/putin-1976815609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, александр невский, александр вайнберг, совет федерации рф, политика
Россия, Владимир Путин, Александр Невский, Александр Вайнберг, Совет Федерации РФ, Политика
Путин наградил Пушкова орденом Александра Невского

Путин наградил главу комиссии Совфеда Пушкова орденом Александра Невского

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу комиссии Совфеда по информполитике, сенатора Алексея Пушкова орденом Александра Невского за большой вклад в развитие парламентаризма, следует из указа, опубликованного на портале правовых актов.
"За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Пушкова Алексея Константиновича - сенатора РФ", - говорится в документе.
Ордена Дружбы были удостоены глава аграрного комитета СФ Александр Двойных, а также член конституционного комитета верхней палаты Александр Вайнберг.
Кроме того, Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени первого заместителя председателя оборонного комитета СФ Сергея Мартынова.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии официальной встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Путин наградит Лукашенко орденом Андрея Первозванного
7 октября, 17:02
 
РоссияВладимир ПутинАлександр НевскийАлександр ВайнбергСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала