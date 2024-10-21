https://ria.ru/20241021/okko-1979066216.html
В Белоруссии возобновили доступ к okko.tv
В Белоруссии возобновили доступ к okko.tv - РИА Новости, 21.10.2024
В Белоруссии возобновили доступ к okko.tv
В Белоруссии возобновили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv после устранения владельцем ресурса нарушений, сообщает министерство информации республики. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T09:40
2024-10-21T09:40
2024-10-21T10:25
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МИНСК, 21 окт - РИА Новости. В Белоруссии возобновили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv после устранения владельцем ресурса нарушений, сообщает министерство информации республики. "Мининформ возобновил доступ к оkko. tv. Соответствующее решение министерства информации Беларуси принято в связи с устранением владельцем данного интернет-ресурса нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа", - говорится в сообщении. Власти Белоруссии 1 октября ограничили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv. Поясняется, что поводом для такого решения послужило нарушение норм закона о СМИ в части размещения на данном ресурсе запрещенной информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости.
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в мире, технологии, белоруссия
В мире, Технологии, Белоруссия
В Белоруссии возобновили доступ к okko.tv
В Белоруссии возобновили доступ к сайту онлайн-кинотеатра okko.tv