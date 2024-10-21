https://ria.ru/20241021/moskva-1979081480.html

В Москву-реку упал автомобиль

В Москву-реку упал автомобиль - РИА Новости, 21.10.2024

В Москву-реку упал автомобиль

Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T11:03

2024-10-21T11:03

2024-10-21T11:03

происшествия

москва

тарас шевченко

гочсипб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979081617_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_533c39629c80edcf2d6a30040e18c11a.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале. "В 02.01 поступило сообщение о происшествии на набережной Тараса Шевченко. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, повредив ограждение, упал в Москву-реку", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе поисково-спасательные отряды, и дежурная смена поисково-спасательной службы "Ленинские горы". "Пожарные и спасатели зацепили автомобиль и с помощью автокрана извлекли транспортное средство из воды. Спасены два человека, оба были госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - заключает ГОЧСиПБ.

https://ria.ru/20240510/sk-1945171155.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, тарас шевченко, гочсипб