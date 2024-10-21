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В Москву-реку упал автомобиль - РИА Новости, 21.10.2024
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11:03 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moskva-1979081480.html
В Москву-реку упал автомобиль
В Москву-реку упал автомобиль - РИА Новости, 21.10.2024
В Москву-реку упал автомобиль
Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:03
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происшествия
москва
тарас шевченко
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале. "В 02.01 поступило сообщение о происшествии на набережной Тараса Шевченко. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, повредив ограждение, упал в Москву-реку", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе поисково-спасательные отряды, и дежурная смена поисково-спасательной службы "Ленинские горы". "Пожарные и спасатели зацепили автомобиль и с помощью автокрана извлекли транспортное средство из воды. Спасены два человека, оба были госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - заключает ГОЧСиПБ.
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происшествия, москва, тарас шевченко, гочсипб
Происшествия, Москва, Тарас Шевченко, ГОЧСиПБ
В Москву-реку упал автомобиль

В Москве двух человек госпитализировали после падения автомобиля в реку

© Фото : департамент ГОЧСиПБ МосквыСпасатели на месте падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве
Спасатели на месте падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : департамент ГОЧСиПБ Москвы
Спасатели на месте падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.
"В 02.01 поступило сообщение о происшествии на набережной Тараса Шевченко. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, повредив ограждение, упал в Москву-реку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе поисково-спасательные отряды, и дежурная смена поисково-спасательной службы "Ленинские горы".
"Пожарные и спасатели зацепили автомобиль и с помощью автокрана извлекли транспортное средство из воды. Спасены два человека, оба были госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - заключает ГОЧСиПБ.
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ПроисшествияМоскваТарас ШевченкоГОЧСиПБ
 
 
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