https://ria.ru/20241021/moskva-1979081480.html
В Москву-реку упал автомобиль
В Москву-реку упал автомобиль - РИА Новости, 21.10.2024
В Москву-реку упал автомобиль
Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T11:03
2024-10-21T11:03
2024-10-21T11:03
происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале. "В 02.01 поступило сообщение о происшествии на набережной Тараса Шевченко. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, повредив ограждение, упал в Москву-реку", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе поисково-спасательные отряды, и дежурная смена поисково-спасательной службы "Ленинские горы". "Пожарные и спасатели зацепили автомобиль и с помощью автокрана извлекли транспортное средство из воды. Спасены два человека, оба были госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - заключает ГОЧСиПБ.
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происшествия, москва, тарас шевченко, гочсипб
Происшествия, Москва, Тарас Шевченко, ГОЧСиПБ
В Москву-реку упал автомобиль
В Москве двух человек госпитализировали после падения автомобиля в реку
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Двух человек госпитализировали в больницу после падения легкового автомобиля в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм
-канале.
"В 02.01 поступило сообщение о происшествии на набережной Тараса Шевченко. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, повредив ограждение, упал в Москву-реку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе поисково-спасательные отряды, и дежурная смена поисково-спасательной службы "Ленинские горы".
"Пожарные и спасатели зацепили автомобиль и с помощью автокрана извлекли транспортное средство из воды. Спасены два человека, оба были госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - заключает ГОЧСиПБ.