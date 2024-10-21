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В Петербурге экс-главу отдела уголовного розыска осудили условно - РИА Новости, 21.10.2024
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20:08 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moshennichestvo-1979193031.html
В Петербурге экс-главу отдела уголовного розыска осудили условно
В Петербурге экс-главу отдела уголовного розыска осудили условно - РИА Новости, 21.10.2024
В Петербурге экс-главу отдела уголовного розыска осудили условно
Бывший начальник 2 отделения 6 отдела уголовного розыска ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Анатолий Дундалевич осужден условно по делу о мошенничестве РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T20:08
2024-10-21T20:08
происшествия
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россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Бывший начальник 2 отделения 6 отдела уголовного розыска ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Анатолий Дундалевич осужден условно по делу о мошенничестве в размере 5,5 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анатолия Дундалевича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, обязав Дундалевича не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного", - сообщает пресс-служба. Установлено, что в 2022 году Дундалевич для передачи денежных средств должностным лицам следственного отдела по Центральному району, а также должностным лицам ГСУ СК РФ по Петербургу "за незаконное бездействие в пользу Д., П. и А.", совершил хищение имущества одного из них – денежных средств в сумме 5,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а также получил муляж денежных средств на сумму 1 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. В пресс-службе судов добавили, что Дундалевич вину признал, ущерб полностью возместил.
https://ria.ru/20241021/podmoskove-1979083737.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге экс-главу отдела уголовного розыска осудили условно

В Петербурге экс-глава отдела уголовного розыска осужден за мошенничество

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Бывший начальник 2 отделения 6 отдела уголовного розыска ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области Анатолий Дундалевич осужден условно по делу о мошенничестве в размере 5,5 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Анатолия Дундалевича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, обязав Дундалевича не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного", - сообщает пресс-служба.
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Установлено, что в 2022 году Дундалевич для передачи денежных средств должностным лицам следственного отдела по Центральному району, а также должностным лицам ГСУ СК РФ по Петербургу "за незаконное бездействие в пользу Д., П. и А.", совершил хищение имущества одного из них – денежных средств в сумме 5,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, а также получил муляж денежных средств на сумму 1 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
В пресс-службе судов добавили, что Дундалевич вину признал, ущерб полностью возместил.
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