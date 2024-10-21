https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979213731.html

В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада

В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада - РИА Новости, 21.10.2024

В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада

Подведение итогов голосования в Молдавии показало полную зависимость страны от политтехнологий Запада, считает глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T22:57

2024-10-21T22:57

2024-10-21T22:57

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молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

григорий карасин

евросоюз

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подведение итогов голосования в Молдавии показало полную зависимость страны от политтехнологий Запада, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Накануне в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. "Суетливый характер подведения итогов голосования в Молдове как за кандидатов в президенты, так и на референдуме о вступлении в Евросоюз, наглядно продемонстрировал "зрелость" власти в стране и её полную зависимость от политтехнологий Запада", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, "тут уж просто несерьёзно рассуждать о каких-то российских "кознях". "Прямой медийный прессинг и наглые вояжи западных эмиссаров в Кишинёв для эмоционального воздействия на избирателей были фактором вполне очевидным", - добавил он. Даже БДИПЧ ОБСЕ было вынуждено признать нарушения в предвыборный период и во время голосования, а также злоупотребления административным ресурсом, написал Карасин. "И что же в результате? Второй тур президентских выборов, в силу невнятных позиций (Майи) Санду. Передернутые несколько раз за день проценты голосов за членство в Евросоюзе (55,9% "против" в середине дня превратились в 49,7% к вечеру) напоминают детскую игру в шарады. И это при том, что многие молдаване вообще отказались участвовать в этом шоу-референдуме", - отметил политик. Вместе с тем, 3 ноября второй тур президентских выборов, "подождём - увидим", заключил сенатор. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.

https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979177311.html

https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, григорий карасин, евросоюз, совет федерации рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы в молдавии — 2024