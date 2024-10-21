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В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада - РИА Новости, 21.10.2024
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22:57 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979213731.html
В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада
В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада - РИА Новости, 21.10.2024
В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада
Подведение итогов голосования в Молдавии показало полную зависимость страны от политтехнологий Запада, считает глава международного комитета Совфеда Григорий... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T22:57
2024-10-21T22:57
в мире
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кишинев
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григорий карасин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подведение итогов голосования в Молдавии показало полную зависимость страны от политтехнологий Запада, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Накануне в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. "Суетливый характер подведения итогов голосования в Молдове как за кандидатов в президенты, так и на референдуме о вступлении в Евросоюз, наглядно продемонстрировал "зрелость" власти в стране и её полную зависимость от политтехнологий Запада", - написал политик в своем Telegram-канале. По его словам, "тут уж просто несерьёзно рассуждать о каких-то российских "кознях". "Прямой медийный прессинг и наглые вояжи западных эмиссаров в Кишинёв для эмоционального воздействия на избирателей были фактором вполне очевидным", - добавил он. Даже БДИПЧ ОБСЕ было вынуждено признать нарушения в предвыборный период и во время голосования, а также злоупотребления административным ресурсом, написал Карасин. "И что же в результате? Второй тур президентских выборов, в силу невнятных позиций (Майи) Санду. Передернутые несколько раз за день проценты голосов за членство в Евросоюзе (55,9% "против" в середине дня превратились в 49,7% к вечеру) напоминают детскую игру в шарады. И это при том, что многие молдаване вообще отказались участвовать в этом шоу-референдуме", - отметил политик. Вместе с тем, 3 ноября второй тур президентских выборов, "подождём - увидим", заключил сенатор. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, григорий карасин, евросоюз, совет федерации рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Григорий Карасин, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Выборы в Молдавии — 2024
В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада

Карасин: подведение итогов выборов в Молдавии показало ее зависимость от Запада

© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подведение итогов голосования в Молдавии показало полную зависимость страны от политтехнологий Запада, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Накануне в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции.
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"Суетливый характер подведения итогов голосования в Молдове как за кандидатов в президенты, так и на референдуме о вступлении в Евросоюз, наглядно продемонстрировал "зрелость" власти в стране и её полную зависимость от политтехнологий Запада", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "тут уж просто несерьёзно рассуждать о каких-то российских "кознях". "Прямой медийный прессинг и наглые вояжи западных эмиссаров в Кишинёв для эмоционального воздействия на избирателей были фактором вполне очевидным", - добавил он.
Даже БДИПЧ ОБСЕ было вынуждено признать нарушения в предвыборный период и во время голосования, а также злоупотребления административным ресурсом, написал Карасин.
«
"И что же в результате? Второй тур президентских выборов, в силу невнятных позиций (Майи) Санду. Передернутые несколько раз за день проценты голосов за членство в Евросоюзе (55,9% "против" в середине дня превратились в 49,7% к вечеру) напоминают детскую игру в шарады. И это при том, что многие молдаване вообще отказались участвовать в этом шоу-референдуме", - отметил политик.
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Вместе с тем, 3 ноября второй тур президентских выборов, "подождём - увидим", заключил сенатор.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуГригорий КарасинЕвросоюзСовет Федерации РФБюро по демократическим институтам и правам человекаВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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