В Совфеде заявили о полной зависимости Молдавии от политтехнологий Запада
Карасин: подведение итогов выборов в Молдавии показало ее зависимость от Запада
© AP Photo / Nicolae DumitracheИзбиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Избиратель и сотрудница избирательной комиссии во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подведение итогов голосования в Молдавии показало полную зависимость страны от политтехнологий Запада, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Накануне в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции.
"Суетливый характер подведения итогов голосования в Молдове как за кандидатов в президенты, так и на референдуме о вступлении в Евросоюз, наглядно продемонстрировал "зрелость" власти в стране и её полную зависимость от политтехнологий Запада", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, "тут уж просто несерьёзно рассуждать о каких-то российских "кознях". "Прямой медийный прессинг и наглые вояжи западных эмиссаров в Кишинёв для эмоционального воздействия на избирателей были фактором вполне очевидным", - добавил он.
«
"И что же в результате? Второй тур президентских выборов, в силу невнятных позиций (Майи) Санду. Передернутые несколько раз за день проценты голосов за членство в Евросоюзе (55,9% "против" в середине дня превратились в 49,7% к вечеру) напоминают детскую игру в шарады. И это при том, что многие молдаване вообще отказались участвовать в этом шоу-референдуме", - отметил политик.
Вместе с тем, 3 ноября второй тур президентских выборов, "подождём - увидим", заключил сенатор.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 99,01% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 42,21% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 26,15%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад - Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%.