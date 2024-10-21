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Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор - РИА Новости, 21.10.2024
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12:51 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/moldaviya-1979101735.html
Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор
Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор - РИА Новости, 21.10.2024
Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор
Большинство граждан Молдавии, проживающих в своей стране, выступили против евроинтеграции, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:51
2024-10-21T12:51
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андрей клишас
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Большинство граждан Молдавии, проживающих в своей стране, выступили против евроинтеграции, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало 50,29% избирателей, против выступили 49,71%, свидетельствуют данные ЦИК страны. При этом ситуация изменилась буквально за несколько часов. Так, после подсчета 93,78% голосов против вступления в ЕС высказались 52,64% граждан, а 47,39% поддержали этот шаг. "Большинство граждан Молдавии, проживающих в своей стране, выступили против евроинтеграции. С этим фактом спорить будет трудно даже бесноватым евроинтеграторам", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Ранее он отмечал "ночные чудеса" с результатами голосования в Молдавии. "Вдруг резко выросло количество голосов за евроинтеграцию, объяснений этому пока нет никаких. Молчат и "выдающиеся математики", которые любят анализировать итоги выборов всех и вся. Евросоюз, который любит делать заявления о "непризнании итогов", когда ему это выгодно, тоже молчит. Посмотрим", - отметил законодатель.
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в мире, молдавия, андрей клишас, совет федерации рф, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Большинство молдаван выступили против евроинтеграции, заявил сенатор

Сенатор Клишас: большинство граждан Молдавии выступили против евроинтеграции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГраждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Граждане Молдавии стоят в очереди на избирательный участок на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции перед посольством Молдавии в центре Москвы
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Большинство граждан Молдавии, проживающих в своей стране, выступили против евроинтеграции, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
На референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз за евроинтеграцию проголосовало 50,29% избирателей, против выступили 49,71%, свидетельствуют данные ЦИК страны. При этом ситуация изменилась буквально за несколько часов. Так, после подсчета 93,78% голосов против вступления в ЕС высказались 52,64% граждан, а 47,39% поддержали этот шаг.
"Большинство граждан Молдавии, проживающих в своей стране, выступили против евроинтеграции. С этим фактом спорить будет трудно даже бесноватым евроинтеграторам", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее он отмечал "ночные чудеса" с результатами голосования в Молдавии. "Вдруг резко выросло количество голосов за евроинтеграцию, объяснений этому пока нет никаких. Молчат и "выдающиеся математики", которые любят анализировать итоги выборов всех и вся. Евросоюз, который любит делать заявления о "непризнании итогов", когда ему это выгодно, тоже молчит. Посмотрим", - отметил законодатель.
Избиратели во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Грушево - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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В миреМолдавияАндрей КлишасСовет Федерации РФЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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