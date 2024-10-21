В Госдуме оценили шансы Санду на честную победу в президентских выборах
Затулин: Санду не может честно победить во втором туре президентских выборов
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Действующий президент Молдавии Майя Санду не может честно победить во втором туре президентских выборов, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
На президентских выборах в Молдавии лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, - у нее 41,92% голосов. На состоявшимся в тот же день референдуме о вступлении Молдавии в Евросоюз, по предварительным данным центризбиркома после обработки 98,38% протоколов, 50,07% избирателей проголосовали за евроинтеграцию.
"Сейчас мы увидим западную "демократию" во всей красе. Но даже если в оставшиеся часы удастся протащить 50% + один голос за "Европу" и Майя Санду наконец-то сможет выйти к журналистам на свет Божий, её дела плохи. Честно победить во втором туре она не может. Это ясно всем. Теперь надо следить за руками - ведь в условиях "священной борьбы с Россией" Запад готов позволить себе всё", - написал Затулин в своем Telegram-канале.
"А до этого, под предлогом евроинтеграции, разогнала всякую оппозицию в преддверии парламентских выборов в будущем году. У меня нет сомнений, что на двухсот с лишним избирательных участках в зарубежной Европе сейчас изо всех сил натягивают процент. При деятельном "сочувствии" западных спонсоров Санду. Уж как они старались все эти месяцы! Дня не было, чтобы в Кишинёве не гостила очередная Урсула фон дер Ляйен или Олаф Шольц. И надо же - такой афронт", - отметил депутат.