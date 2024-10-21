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МИД Южной Кореи пригласил российского посла для беседы - РИА Новости, 21.10.2024
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10:30 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/mid-1979077957.html
МИД Южной Кореи пригласил российского посла для беседы
МИД Южной Кореи пригласил российского посла для беседы - РИА Новости, 21.10.2024
МИД Южной Кореи пригласил российского посла для беседы
МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T10:30
2024-10-21T10:30
в мире
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СЕУЛ, 21 окт – РИА Новости. МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея. "Посольство подтверждает, что посол РФ в Республике Корея (РК) Георгий Зиновьев сегодня был приглашен в МИД РК для беседы", - сообщили в посольстве. В ведомстве отметили, что дополнительная информация касательно беседы будет опубликована позже "по мере необходимости". Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине. Агентство Рёнхап также сообщило, что южнокорейское правительство сейчас обсуждает ответные меры, включая односторонние санкции в отношении РФ. Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянса не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241003/parad-1976210234.html
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в мире, россия, южная корея, украина, владимир путин, георгий зиновьев, юн сок ель, нато, оон
В мире, Россия, Южная Корея, Украина, Владимир Путин, Георгий Зиновьев, Юн Сок Ель, НАТО, ООН
МИД Южной Кореи пригласил российского посла для беседы

МИД Южной Кореи пригласил российского посла Зиновьева для беседы

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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СЕУЛ, 21 окт – РИА Новости. МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея.
"Посольство подтверждает, что посол РФ в Республике Корея (РК) Георгий Зиновьев сегодня был приглашен в МИД РК для беседы", - сообщили в посольстве.
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В ведомстве отметили, что дополнительная информация касательно беседы будет опубликована позже "по мере необходимости".
Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.
Агентство Рёнхап также сообщило, что южнокорейское правительство сейчас обсуждает ответные меры, включая односторонние санкции в отношении РФ.
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Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянса не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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