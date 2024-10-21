МИД Южной Кореи пригласил российского посла для беседы
МИД Южной Кореи пригласил российского посла Зиновьева для беседы
Вид на Сеул. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 окт – РИА Новости. МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея.
"Посольство подтверждает, что посол РФ в Республике Корея (РК) Георгий Зиновьев сегодня был приглашен в МИД РК для беседы", - сообщили в посольстве.
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В ведомстве отметили, что дополнительная информация касательно беседы будет опубликована позже "по мере необходимости".
Как утверждает агентство Рёнхап, МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о якобы решении КНДР по отправке своих военных для участия в конфликте на Украине.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на фоне утверждений разведки Южной Кореи о якобы решении Пхеньяна отправить четыре бригады общей численностью 12 тысяч солдат, включая отряды спецназа, на спецоперацию на Украине.
Агентство Рёнхап также сообщило, что южнокорейское правительство сейчас обсуждает ответные меры, включая односторонние санкции в отношении РФ.
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Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор бессрочный, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Четвертая статья данного договора предполагает, что, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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