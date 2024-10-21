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МИД России предостерег партнеров от поддержки "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 21.10.2024
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04:34 21.10.2024 (обновлено: 16:21 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/mid-1979049758.html
МИД России предостерег партнеров от поддержки "плана победы" Зеленского
МИД России предостерег партнеров от поддержки "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 21.10.2024
МИД России предостерег партнеров от поддержки "плана победы" Зеленского
Москва призывает своих друзей и партнеров воздержаться от поддержки "плана победы", "формулы мира" и "саммита мира", продвигаемых Киевом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T04:34
2024-10-21T16:21
россия
специальная военная операция на украине
украина
киев
дмитрий песков
алексей полищук
снг
нато
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Москва призывает своих друзей и партнеров воздержаться от поддержки "плана победы", "формулы мира" и "саммита мира", продвигаемых Киевом, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.&quot;В &quot;плане победы&quot; Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же как в его &quot;формуле мира&quot; не было ни мира, ни формулы, а в &quot;саммите мира&quot; в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления&quot;, — сказал он.Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта, отметил дипломат."То, что Зеленский пытался под видом "плана победы" продать в ходе недавних турне по США и Западной Европе, а затем представил в Верховной раде и на саммите ЕС, напоминает еще один крик о помощи", — добавил Полищук.Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый план победы, который включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Также документ содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.В июне в швейцарском Бюргенштоке состоялся так называемый саммит мира, в котором Россия не участвовала. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76, причем ряд стран позже отозвали свои подписи под документом. В Кремле отмечали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркивал он.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее президентом, не аннулированы, но на данном этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241021/azarov-1979049580.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, алексей полищук, снг, нато, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Алексей Полищук, СНГ, НАТО, В мире
МИД России предостерег партнеров от поддержки "плана победы" Зеленского

МИД предостерег партнеров от поддержки "плана победы" и "формулы мира" Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Москва призывает своих друзей и партнеров воздержаться от поддержки "плана победы", "формулы мира" и "саммита мира", продвигаемых Киевом, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«

"В "плане победы" Зеленского нет ни плана, ни победы. Так же как в его "формуле мира" не было ни мира, ни формулы, а в "саммите мира" в Бюргенштоке — ни мира, ни саммита. Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления", — сказал он.

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Сам факт выдвижения "плана победы" дезавуирует заявления киевского руководства о стремлении к миру, поскольку его суть заключается в максимальной эскалации конфликта, отметил дипломат.
"То, что Зеленский пытался под видом "плана победы" продать в ходе недавних турне по США и Западной Европе, а затем представил в Верховной раде и на саммите ЕС, напоминает еще один крик о помощи", — добавил Полищук.
Зеленский 16 октября представил в Раде так называемый план победы, который включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Также документ содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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В июне в швейцарском Бюргенштоке состоялся так называемый саммит мира, в котором Россия не участвовала. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76, причем ряд стран позже отозвали свои подписи под документом. В Кремле отмечали, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркивал он.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее президентом, не аннулированы, но на данном этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.
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