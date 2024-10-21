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Биография Кыонга Лыонг

Биография Кыонга Лыонг - РИА Новости, 21.10.2024

Биография Кыонга Лыонг

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг родился 15 августа 1957 года в городе Вьетчи (провинция Футхо, Вьетнам). РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T09:45

2024-10-21T09:45

2024-10-21T14:54

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Президент Вьетнама Лыонг Кыонг родился 15 августа 1957 года в городе Вьетчи (провинция Футхо, Вьетнам).Получил степень бакалавра партийного строительства и государственного управления.В июле 1978 году вступил в Коммунистическую партию Вьетнама.В 1975 году поступил на службу в Народную армию Вьетнама, где много лет проработал во 2-м военном округе. Занимал должности политического комиссара 2-го армейского корпуса, политического комиссара 3-го военного округа.Лыонг Кыонг – участник боевых действий в период вьетнамско-китайской пограничной войны 1979 года.В 2011 году занял должность заместителя председателя Главного политического управления Народной армии Вьетнама. С 2016 года по 2024 год был начальником Главного политического управления Вьетнамской Народной армии.В январе 2019 года Лыонг Кыонг получил звание генерала и стал 15-м военным, имеющим высшее воинское звание Вьетнамской народной армии.В период 2016-2024 годов – член Постоянного комитета Центральной военной комиссии, председатель ревизионной комиссии Центральной военной комиссии, член Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, член Центральной подкомиссии внутренней политической защиты.В 2021-2024 годы – депутат Национального собрания (парламента) 15-го созыва.Член ЦК Компартии партии XI, XII и XIII созывов.16 мая 2024 года был назначен постоянным членом секретариата ЦК Компартии Вьетнама. 21 октября 2024 года Лыонг Кыонг был избран президентом Вьетнама. Выборы нового президента состоялись в связи с избранием действовавшего до 21 октября 2024 года президента страны То Лама на должность генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама после кончины в июле 2024 года генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. С июля по 21 октября 2024 года То Лам совмещал должности генсека ЦК партии и президента страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, вьетнам