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Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах

Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах - РИА Новости, 21.10.2024

Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием президентом Вьетнама, отметив, что отношения развиваются в духе всеобъемлющего... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T13:47

2024-10-21T13:47

2024-10-21T13:53

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием президентом Вьетнама, отметив, что отношения развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как сообщило в понедельник вьетнамское государственное новостное агентство VNA, новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК Компартии страны Лыонг Кыонг. Его избрали на проходящей в Ханое Восьмой сессии Национального собрания 15 созыва на срок полномочий 2021–2026 годов."Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в поздравлении.Путин пожелал Лыонг Кыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.

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политика, вьетнам, в мире, владимир путин, россия