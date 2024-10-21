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Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах - РИА Новости, 21.10.2024
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13:47 21.10.2024 (обновлено: 13:53 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/putin-1979112719.html
Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах
Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах - РИА Новости, 21.10.2024
Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием президентом Вьетнама, отметив, что отношения развиваются в духе всеобъемлющего... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:47
2024-10-21T13:53
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием президентом Вьетнама, отметив, что отношения развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как сообщило в понедельник вьетнамское государственное новостное агентство VNA, новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК Компартии страны Лыонг Кыонг. Его избрали на проходящей в Ханое Восьмой сессии Национального собрания 15 созыва на срок полномочий 2021–2026 годов."Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в поздравлении.Путин пожелал Лыонг Кыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.
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политика, вьетнам, в мире, владимир путин, россия
Политика, Вьетнам, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил избранного президента Вьетнама с победой на выборах

Путин поздравил Кыонга с избранием президентом Вьетнама

© AP Photo / Minh HoangИзбранный президент Вьетнама Лыонг Кыонг прибывает в Национальную ассамблею в Ханое
Избранный президент Вьетнама Лыонг Кыонг прибывает в Национальную ассамблею в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Minh Hoang
Избранный президент Вьетнама Лыонг Кыонг прибывает в Национальную ассамблею в Ханое
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Лыонг Кыонга с избранием президентом Вьетнама, отметив, что отношения развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как сообщило в понедельник вьетнамское государственное новостное агентство VNA, новым президентом Вьетнама избран член политбюро ЦК Компартии страны Лыонг Кыонг. Его избрали на проходящей в Ханое Восьмой сессии Национального собрания 15 созыва на срок полномочий 2021–2026 годов.
"Сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Вьетнама, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Лыонг Кыонгу успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.
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