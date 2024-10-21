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Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной - РИА Новости, 21.10.2024
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00:34 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/lavrov-1979042314.html
Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной
Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной - РИА Новости, 21.10.2024
Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отрицание ответственности за срыв... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:34
2024-10-21T00:34
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отрицание ответственности за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. "Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чём, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Владимир Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Бориса Джонсона", - сказал Лавров в интервью сайту "Аргументы и факты". В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
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в мире, россия, украина, великобритания, борис джонсон, сергей лавров, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Сергей Лавров, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Лавров прокомментировал слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной

Лавров оставил на совести Джонсона отрицание вины за срыв переговоров с Украиной

© AP Photo / Frank AugsteinБывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отрицание ответственности за срыв переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.
"Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чём, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали. Украинская делегация принесла свой документ, который мы согласились взять за основу. Откровенную ложь о том, что Владимир Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Бориса Джонсона", - сказал Лавров в интервью сайту "Аргументы и факты".
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако Киев из-за давления Запада не согласился завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
31 августа, 16:00
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонСергей ЛавровВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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