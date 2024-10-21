https://ria.ru/20241021/kosachev-1979051515.html

Косачев о выборах в Молдавии: "рука Брюсселя оказалась короткой и немощной"

Косачев о выборах в Молдавии: "рука Брюсселя оказалась короткой и немощной" - РИА Новости, 21.10.2024

Косачев о выборах в Молдавии: "рука Брюсселя оказалась короткой и немощной"

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев, комментируя выборы в Молдавии, отметил, что "рука Брюсселя в этот раз оказалась короткой и немощной", даже при... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T05:18

2024-10-21T05:18

2024-10-21T05:18

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев, комментируя выборы в Молдавии, отметил, что "рука Брюсселя в этот раз оказалась короткой и немощной", даже при том, что цифры голосования "необходимо делить на два не в пользу действующей власти". "Молдова: рука Брюсселя на этот раз оказалась короткой и немощной, и это при том что цифры голосования, подозреваю, надо делить еще на два и опять же не в пользу действующей власти. Если при таком наглом и беспардонном вмешательстве Запада во внутренние дела этой страны результат оказался противоположным его ставке - значит, гражданам Молдовы холодильник реально ближе телевизора, а насущные дела - важнее "европейских" сказок", - написал он в своем Telegram-канале. Косачев добавил, что голосование в Молдавии - новый этап как для самой страны, так для всей Европы, "естество которой в Евразии, а не в Евроатлантике". В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. На выборах президента в Молдавии были зарегистрированы 11 кандидатов: баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду, отстраненный ее режимом с должности генпрокурора выходец из Гагаузии Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. После обработки 95% протоколов с избирательных участков в Молдавии у Санду - 39,79%, на втором месте - бывший генпрокурор, кандидат от социалистов Стояногло с 27,63%. При этом если ни один из кандидатов не набирает в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября. Тем временем на референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз после подсчета 95,3% голосов 51,8% граждан проголосовали против вступления страны в ЕС, в то время как 48,2% поддержали евроинтеграцию. Непосредственно в Приднестровье, где подсчитали 100% протоколов, против евроинтеграции выступили 62,56% избирателей, за - 37,44%. В Гагаузской автономии в составе Молдавии, по данным после обработки 100% протоколов в регионе, 94,84% избирателей проголосовало против интеграции республики в ЕС, за высказались 5,16%. При этом Санду утверждает, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию, поскольку некие "ОПГ вместе с иностранными силами" якобы пытались подкупить избирателей в республике. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в свою очередь назвал выборы и референдум в Молдавии разгромом власти и заявил, что Санду проиграла еврореферендум в республике.

https://ria.ru/20241016/kosachev-1978337303.html

https://ria.ru/20241014/bayden-1977920455.html

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в мире, молдавия, брюссель, гагаузия, константин косачев, василий тарлев, майя санду, совет федерации рф, евросоюз, наша партия