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Минобороны Южной Кореи пригрозило России из-за отношений с КНДР

Минобороны Южной Кореи пригрозило России из-за отношений с КНДР - РИА Новости, 21.10.2024

Минобороны Южной Кореи пригрозило России из-за отношений с КНДР

МО Южной Кореи увязало с "поведением РФ и КНДР" вопрос поставки летального оружия Киеву, хотя ранее Сеул заявлял, что не станет напрямую поставлять такое... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:32

2024-10-21T14:32

2024-10-21T14:32

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СЕУЛ, 21 окт - РИА Новости. МО Южной Кореи увязало с "поведением РФ и КНДР" вопрос поставки летального оружия Киеву, хотя ранее Сеул заявлял, что не станет напрямую поставлять такое вооружение Украине. "Мы сейчас будем тщательно отслеживать поведение России и Северной Кореи. И в соответствии с этим, полагаю, можем рассмотреть различные варианты (реагирования - ред.)", - заявил на брифинге представитель министерства обороны страны Чон Ха Гю, отвечая на вопрос, какие меры, в том числе поставка летального вооружения, планирует предпринять Сеул в связи с появившимися неподтвержденными сообщениями о якобы отправке КНДР своих военных для участие в конфликте на Украине. В Кремле, комментируя публикации про якобы отправку войск КНДР, заявили, что звучит много противоречивой информации, надо к этому так и относиться. Там добавили также, что сотрудничество РФ и КНДР не должно вызывать обеспокоенность, оно не направлено против третьих стран. Белый дом ранее сообщал, что у США нет данных, подтверждающих утверждения об участии КНДР в конфликте на Украине. Генсек НАТО Рютте сообщал, что альянса не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Официальной позицией Сеула до сих пор является невозможность поставки летальных вооружений Киеву, хотя Украине оказывается гуманитарная помощь, финансовая помощь, поставлялись в прошлом товары военного потребления, оборудование для разминирования и другое. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Чон Ха Гю заявил также, что южнокорейское правительство внимательно следит за ситуацией и рассматривает различные варианты реагирования. В качестве одного из них он упомянул "артиллерийские снаряды", не став при этом вдаваться в детали и подтверждать появившиеся в СМИ различные предположения, включая возможную отправку на Украину южнокорейских военных. В то же время официальный представитель оборонного ведомства заявил, что южнокорейская разведка и офис президента "поделились с США и согласовали" заявления о том, что КНДР якобы направила военных, что в США и НАТО впоследствии не стали подтверждать. В понедельник в посольстве РФ в Республике Корея заявили, что МИД Южной Кореи пригласил посла РФ в Сеуле для беседы, о ее содержании не сообщается. В посольстве России, заявили, что сотрудничество между РФ и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Южной Кореи.

https://ria.ru/20241021/kndr-1979089298.html

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в мире, россия, украина, сеул, владимир путин, сергей лавров, нато