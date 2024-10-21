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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве - РИА Новости, 21.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 21.10.2024 (обновлено: 11:56 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/kiev-1979047349.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве - РИА Новости, 21.10.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:51
2024-10-21T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
кривой рог
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучал мощный взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html
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в мире, киев, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве прозвучал мощный взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияКривой РогДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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