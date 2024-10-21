https://ria.ru/20241021/kiev-1979047349.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве - РИА Новости, 21.10.2024
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:51
2024-10-21T02:51
2024-10-21T11:56
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучал мощный взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html
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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел мощный взрыв