https://ria.ru/20241021/kiev-1979047349.html

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве - РИА Новости, 21.10.2024

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве

Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:51

2024-10-21T02:51

2024-10-21T11:56

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киев

россия

кривой рог

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве прозвучал мощный взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киеве объявлена воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Киеве, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областях. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241021/gladkov-1979047221.html

https://ria.ru/20241021/vzryvy-1979045030.html

киев

россия

кривой рог

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в мире, киев, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины