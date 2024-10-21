https://ria.ru/20241021/khotsenko-1979119686.html

Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину

Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину - РИА Новости, 21.10.2024

Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину, рассказали в пресс-службе правительства Омской... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:18

2024-10-21T14:18

2024-10-21T14:18

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россия

виталий хоценко

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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Виталий Хоценко, региональные министры и представители бизнеса отправились в рабочую поездку в соседнее государство по приглашению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова. Там они посетили скульптурную композицию, которая находится в центре Петропавловска Северо-Казахстанской области. Она символизирует вечную дружбу русского и казахского народов. "Губернатор Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину. Возложением цветов представители Омской области и Северо-Казахстанской области воздали почести двум великим поэтам, ставшим уникальным явлением национальной и мировой культуры, символами единения и содружества русского и казахского народов", - сообщили в пресс-службе. Памятник национальным поэтам и гуманистам установлен в 2006 году в честь Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане.

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омская область, россия, виталий хоценко