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Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину - РИА Новости, 21.10.2024
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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
14:18 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/khotsenko-1979119686.html
Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину
Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину - РИА Новости, 21.10.2024
Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину, рассказали в пресс-службе правительства Омской... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T14:18
2024-10-21T14:18
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Виталий Хоценко, региональные министры и представители бизнеса отправились в рабочую поездку в соседнее государство по приглашению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова. Там они посетили скульптурную композицию, которая находится в центре Петропавловска Северо-Казахстанской области. Она символизирует вечную дружбу русского и казахского народов. "Губернатор Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину. Возложением цветов представители Омской области и Северо-Казахстанской области воздали почести двум великим поэтам, ставшим уникальным явлением национальной и мировой культуры, символами единения и содружества русского и казахского народов", - сообщили в пресс-службе. Памятник национальным поэтам и гуманистам установлен в 2006 году в честь Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане.
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омская область, россия, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко

Губернатор Омской области Хоценко возложил цветы к памятнику Абаю и Пушкину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГубернатор Омской области Виталий Хоценко
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко
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ОМСК, 21 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Виталий Хоценко, региональные министры и представители бизнеса отправились в рабочую поездку в соседнее государство по приглашению акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова. Там они посетили скульптурную композицию, которая находится в центре Петропавловска Северо-Казахстанской области. Она символизирует вечную дружбу русского и казахского народов.
"Губернатор Виталий Хоценко и аким Гауез Нурмухамбетов возложили цветы к памятнику Абаю и Пушкину. Возложением цветов представители Омской области и Северо-Казахстанской области воздали почести двум великим поэтам, ставшим уникальным явлением национальной и мировой культуры, символами единения и содружества русского и казахского народов", - сообщили в пресс-службе.
Памятник национальным поэтам и гуманистам установлен в 2006 году в честь Года Абая в России и Года Пушкина в Казахстане.
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Омская областьОмская областьРоссияВиталий Хоценко
 
 
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