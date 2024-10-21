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ДУМ России примет участие в международной конференции по халялю в ЮАР - РИА Новости, 21.10.2024
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Религия
 
16:32 21.10.2024 (обновлено: 16:52 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/khalyal-1979147788.html
ДУМ России примет участие в международной конференции по халялю в ЮАР
ДУМ России примет участие в международной конференции по халялю в ЮАР - РИА Новости, 21.10.2024
ДУМ России примет участие в международной конференции по халялю в ЮАР
Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) примет участие в работе... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:32
2024-10-21T16:52
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) примет участие в работе международного форума в ЮАР, посвященного индустрии "халяль" (продукции по канонам ислама), сообщил РИА Новости глава МЦСиС Айдар Газизов."В этом году Всемирный совет по халялю (WHC) отмечает 25-ю годовщину своего создания. В ЮАР будут представлены ведущие производители и поставщики "халяль", в том числе и представитель России – МЦСиС. В ходе мероприятия запланированы встречи с нашими партнерами, а также подписание документов о сотрудничестве со странами Африки, Азии и Юго-Восточной Азии. Конференция предоставит динамичную платформу для обмена мнениями, налаживания новых партнерских отношений. Россия динамично вписывается в мировую систему "халяль", отвечая требованиям времени", - рассказал Газизов.По его словам, главная задача участия российских представителей – новые контакты и выстраивание деловых отношений с зарубежными партнерами."Для нас важно показать возможности российских предприятий, в первую очередь, аграрного сектора, инвестиционный потенциал нашей страны, решить вопросы по экспорту продукции из РФ, а также обсудить контроль над производством, хранением и транспортировкой халяльной продукции", - сказал гендиректор МЦСиС.
https://ria.ru/20240517/khalyal-1946682591.html
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экономика, россия, юар, африка
Религия, Экономика, Россия, ЮАР, Африка

ДУМ России примет участие в международной конференции по халялю в ЮАР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) примет участие в работе международного форума в ЮАР, посвященного индустрии "халяль" (продукции по канонам ислама), сообщил РИА Новости глава МЦСиС Айдар Газизов.
"В этом году Всемирный совет по халялю (WHC) отмечает 25-ю годовщину своего создания. В ЮАР будут представлены ведущие производители и поставщики "халяль", в том числе и представитель России – МЦСиС. В ходе мероприятия запланированы встречи с нашими партнерами, а также подписание документов о сотрудничестве со странами Африки, Азии и Юго-Восточной Азии. Конференция предоставит динамичную платформу для обмена мнениями, налаживания новых партнерских отношений. Россия динамично вписывается в мировую систему "халяль", отвечая требованиям времени", - рассказал Газизов.
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По его словам, главная задача участия российских представителей – новые контакты и выстраивание деловых отношений с зарубежными партнерами.
"Для нас важно показать возможности российских предприятий, в первую очередь, аграрного сектора, инвестиционный потенциал нашей страны, решить вопросы по экспорту продукции из РФ, а также обсудить контроль над производством, хранением и транспортировкой халяльной продукции", - сказал гендиректор МЦСиС.
 
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