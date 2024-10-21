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Ульянов: Запад станет более авторитарным в случае блокировки соцсети Х
Ульянов: Запад станет более авторитарным в случае блокировки соцсети Х - РИА Новости, 21.10.2024
Ульянов: Запад станет более авторитарным в случае блокировки соцсети Х
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что информационный режим на Западе станет еще более авторитарным, если социальной... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T01:02
2024-10-21T01:02
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что информационный режим на Западе станет еще более авторитарным, если социальной сети X, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, придет конец. "У меня нет причин быть благодарным X, которая ограничивает мой аккаунт. Но X - крайне важная часть сегодняшнего информационного пространства. Если ее убьют по политическим причинам, это будет новым шагом к еще более авторитарному информационному режиму на Западе, который не терпит оппонентов", - написал Ульянов на своей странице в соцсети Х. Так постпред РФ прокомментировал пост основателя файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финского предпринимателя Кима Шмитца, известного как Ким Дотком, в котором тот утверждает, что X "умрет", если на выборах в США победит вице-президент страны Камала Харрис. Ульянов ранее заявлял, что соцсеть X по политическим причинам уменьшает охваты его публикаций, как это было и до покупки бывшего Twitter Маском. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, технологии, россия, сша, вена, михаил ульянов (дипломат), илон маск, камала харрис, megaupload, twitter
В мире, Технологии, Россия, США, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Илон Маск, Камала Харрис, Megaupload, Twitter
Ульянов: Запад станет более авторитарным в случае блокировки соцсети Х
Постпред Ульянов: Запад станет более авторитарным, если соцсети Х придет конец