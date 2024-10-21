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У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов
У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов - РИА Новости, 21.10.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T02:02
2024-10-21T02:02
2024-10-21T02:02
происшествия
петропавловск-камчатский
тихий океан
камчатка
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов", - сообщают геофизики. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240623/kamchatka-1954831333.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, российская академия наук
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Камчатка, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов
У побережья Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов