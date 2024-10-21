https://ria.ru/20241021/kamchatka-1979046285.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов - РИА Новости, 21.10.2024

У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T02:02

2024-10-21T02:02

2024-10-21T02:02

происшествия

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 окт – РИА Новости️. Землетрясение силой до трех баллов произошло в Тихом океане у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,7. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов", - сообщают геофизики. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240623/kamchatka-1954831333.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

камчатка

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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, камчатка, российская академия наук