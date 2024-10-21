https://ria.ru/20241021/issledovanie-1979041088.html

Регионы Крайнего Севера лидируют в рейтинге по доходам населения

Регионы Крайнего Севера лидируют в рейтинге по доходам населения - РИА Новости, 21.10.2024

Регионы Крайнего Севера лидируют в рейтинге по доходам населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов РФ по уровню доходов населения, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесская... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:24

2024-10-21T00:24

2024-10-21T00:50

экономика

россия

республика ингушетия

ненецкий автономный округ

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг регионов РФ по уровню доходов населения, замыкают список Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика, свидетельствует исследование РИА Новости. Как считали рейтингСогласно официальной статистике, во втором квартале 2024 года среднедушевые доходы населения в России оставались на уровне 58,2 тысячи рублей в месяц, что на 8,4 тысячи рублей выше результата во втором квартале прошлого года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 7,7%. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе. Для оценки ситуации в данной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были проранжированы по этому показателю. В качестве источника информации для составления рейтинга использовались данные Росстата и ЕМИСС за апрель-июнь 2024 года. Итоги проведенного исследования показывают существенную разницу в уровне покупательной способности доходов в разных субъектах РФ. Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в различных регионах изменяется в широком диапазоне от 1,19 до 6,03, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается в пять раз. При этом медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2,2. Доходы выше 100 тысяч рублейЛидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 6,03. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 156,2 тысячи рублей в месяц ЯНАО тоже располагается на первой строчке. Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят следующие регионы: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Москва, Магаданская область, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан. Как отмечают эксперты, у лидирующей десятки регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает 3. Как видно, большинство регионов с высокими доходами занимаются добычей полезных ископаемых в суровых климатических условиях, что определяет высокие заработки. Также высокие доходы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, что, с одной стороны, определяется высокой зарплатой в них, а с другой - значительными доходами от предпринимательской деятельности и доходов от собственности в двух крупнейших федеральных городах России. Помимо ЯНАО самые высокие среднедушевые доходы во втором квартале 2024 года в денежном выражении зафиксированы на Чукотке, они составили 154,5 тысячи рублей, что в реальном выражении на 12,4% больше, чем в апреле-июне 2023 года. Третьим в текущем рейтинге по доходам и вторым по возможности приобрести фиксированный набор потребительских товаров и услуг стал Ненецкий автономный округ. В НАО среднедушевой месячный доход составляет 134,9 тысячи рублей (5,03 фиксированного набора товаров и услуг). В целом в пяти регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей. Медианное значение уровня среднедушевых доходов среди российских регионов составляет 45,7 тысячи рублей (в половине регионов этот уровень выше, а в другой половине ниже). Лидером по динамике реальных денежных доходов во втором квартале 2024 года является Республика Калмыкия, где прирост составил 24,1%, далее следуют Чукотский автономный округ с показателем 12,4% и Республика Адыгея (11,8%). Южные регионы в конце спискаМногие южные регионы как "противовес" лидирующим северным субъектам РФ расположились в нижней части рейтинга. Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Республике Ингушетия – 1,19, где средний душевой доход составляет 23,3 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении на 1,4%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Карачаево-Черкесской Республике, в Республике Тыва, Чеченской Республике и в Ставропольском крае. Невысокие показатели в этих субъектах РФ во многом объясняется слабостью экономик этих регионов, а также большой численностью детей и долгожителей, у которых нет доходов от трудовой деятельности. Кроме того, в Северо-Кавказском ФО самая большая безработица в России (8,5%), в том числе Республике Ингушетия – 26,7%, поясняют эксперты. Таким образом, здесь практически отсутствует конкуренция за трудовые ресурсы, которая является одним из стимулов роста заработной платы в большинстве других федеральных округов. Как показали результаты исследования в 2024 году, значительно сократилось число регионов с невысокими среднедушевыми доходами. Только в двух субъектах РФ (в Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике) среднедушевые доходы в денежном выражении в апреле-июне 2024 года были ниже 30 тысяч рублей. Для сравнения в 2023 году таких регионов было девять.

https://ria.ru/20241021/dokhody-1978472225.html

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975614391.html

https://realty.ria.ru/20240930/dokhod-1975470526.html

https://ria.ru/20240926/lenoblast-1974952535.html

россия

республика ингушетия

ненецкий автономный округ

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экономика, россия, республика ингушетия, ненецкий автономный округ, федеральная служба государственной статистики (росстат)