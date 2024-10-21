https://ria.ru/20241021/iran-1979177803.html

Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков

Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024

Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков

Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого будет подписан обновленный договор о... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:44

2024-10-21T18:44

2024-10-21T18:44

россия

москва

иран

масуд пезешкиан

юрий ушаков

казем джалали

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975893238_0:180:3071:1907_1920x0_80_0_0_e5524ff1bfa65099867cbad6ae23559e.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого будет подписан обновленный договор о стратегическом партнерстве двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Такая договоренность действительно достигнута с тем, чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку. Решили, что этот документ будет подписан в ходе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют временные параметры предстоящего визита. Думаю, что в ходе беседы в Казани президенты также эту тему затронут, она затрагивалась и в ходе их контакта в Ашхабаде. И сейчас будет с обеих сторон подтверждено, что в ближайшее время мы и в Москве, и в Тегеране найдем в графиках президентов подходящее для визита окно", - сказал он журналистам на брифинге. "Да, можно ожидать до конца года, но ожидать можно всего, что хочешь. Условлено, что ни мы, ни иранская сторона не намерены откладывать этот визит", - добавил Ушаков, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли ожидать визита иранского президента в Москву до конца года. В середине сентября Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписан после саммита БРИКС в Казани в ходе отдельного визита президента Пезешкиана в Москву. По его словам, документ будет готово к подписанию уже на саммите БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в Ашхабаде договорились о том, что документ будет подписан в ходе отдельного визита. Джалали напомнил, что президент России пригласил главу иранского государства посетить РФ, президент Ирана принял приглашение.

https://ria.ru/20241021/sammit-1979072445.html

https://ria.ru/20241017/briks-1978380302.html

россия

москва

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, иран, масуд пезешкиан, юрий ушаков, казем джалали, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году