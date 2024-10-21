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Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024
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18:44 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/iran-1979177803.html
Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков
Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024
Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков
Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого будет подписан обновленный договор о... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:44
2024-10-21T18:44
россия
москва
иран
масуд пезешкиан
юрий ушаков
казем джалали
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого будет подписан обновленный договор о стратегическом партнерстве двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Такая договоренность действительно достигнута с тем, чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку. Решили, что этот документ будет подписан в ходе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют временные параметры предстоящего визита. Думаю, что в ходе беседы в Казани президенты также эту тему затронут, она затрагивалась и в ходе их контакта в Ашхабаде. И сейчас будет с обеих сторон подтверждено, что в ближайшее время мы и в Москве, и в Тегеране найдем в графиках президентов подходящее для визита окно", - сказал он журналистам на брифинге. "Да, можно ожидать до конца года, но ожидать можно всего, что хочешь. Условлено, что ни мы, ни иранская сторона не намерены откладывать этот визит", - добавил Ушаков, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли ожидать визита иранского президента в Москву до конца года. В середине сентября Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписан после саммита БРИКС в Казани в ходе отдельного визита президента Пезешкиана в Москву. По его словам, документ будет готово к подписанию уже на саммите БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в Ашхабаде договорились о том, что документ будет подписан в ходе отдельного визита. Джалали напомнил, что президент России пригласил главу иранского государства посетить РФ, президент Ирана принял приглашение.
https://ria.ru/20241021/sammit-1979072445.html
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россия, москва, иран, масуд пезешкиан, юрий ушаков, казем джалали, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Москва, Иран, Масуд Пезешкиан, Юрий Ушаков, Казем Джалали, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков

Ушаков: Россия и Иран скоро согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого будет подписан обновленный договор о стратегическом партнерстве двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Такая договоренность действительно достигнута с тем, чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку. Решили, что этот документ будет подписан в ходе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют временные параметры предстоящего визита. Думаю, что в ходе беседы в Казани президенты также эту тему затронут, она затрагивалась и в ходе их контакта в Ашхабаде. И сейчас будет с обеих сторон подтверждено, что в ближайшее время мы и в Москве, и в Тегеране найдем в графиках президентов подходящее для визита окно", - сказал он журналистам на брифинге.
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"Да, можно ожидать до конца года, но ожидать можно всего, что хочешь. Условлено, что ни мы, ни иранская сторона не намерены откладывать этот визит", - добавил Ушаков, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли ожидать визита иранского президента в Москву до конца года.
В середине сентября Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписан после саммита БРИКС в Казани в ходе отдельного визита президента Пезешкиана в Москву. По его словам, документ будет готово к подписанию уже на саммите БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в Ашхабаде договорились о том, что документ будет подписан в ходе отдельного визита. Джалали напомнил, что президент России пригласил главу иранского государства посетить РФ, президент Ирана принял приглашение.
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