Россия и Иран согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву, заявил Ушаков
Ушаков: Россия и Иран скоро согласуют сроки визита Пезешкиана в Москву
© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Иран в самое ближайшее время согласуют сроки визита президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого будет подписан обновленный договор о стратегическом партнерстве двух стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Такая договоренность действительно достигнута с тем, чтобы не подписывать столь важный документ на скорую руку. Решили, что этот документ будет подписан в ходе визита нового иранского президента в Москву. Стороны, я полагаю, в самое ближайшее время согласуют временные параметры предстоящего визита. Думаю, что в ходе беседы в Казани президенты также эту тему затронут, она затрагивалась и в ходе их контакта в Ашхабаде. И сейчас будет с обеих сторон подтверждено, что в ближайшее время мы и в Москве, и в Тегеране найдем в графиках президентов подходящее для визита окно", - сказал он журналистам на брифинге.
"Да, можно ожидать до конца года, но ожидать можно всего, что хочешь. Условлено, что ни мы, ни иранская сторона не намерены откладывать этот визит", - добавил Ушаков, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли ожидать визита иранского президента в Москву до конца года.
В середине сентября Путин распорядился подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном будет подписан после саммита БРИКС в Казани в ходе отдельного визита президента Пезешкиана в Москву. По его словам, документ будет готово к подписанию уже на саммите БРИКС в Казани, но Путин и Пезешкиан в Ашхабаде договорились о том, что документ будет подписан в ходе отдельного визита. Джалали напомнил, что президент России пригласил главу иранского государства посетить РФ, президент Ирана принял приглашение.
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