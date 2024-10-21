https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html

В Петербурге в детском саду выявили 17 случаев сальмонеллеза

В Петербурге в детском саду выявили 17 случаев сальмонеллеза - РИА Новости, 21.10.2024

В Петербурге в детском саду выявили 17 случаев сальмонеллеза

В детском саду №23 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга зарегистрировано 17 случаев сальмонеллезной инфекции, в настоящее время в стационаре остаются 5 детей,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:54

2024-10-21T16:54

2024-10-21T16:54

происшествия

санкт-петербург

павловск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. В детском саду №23 в Пушкинском районе Санкт-Петербурга зарегистрировано 17 случаев сальмонеллезной инфекции, в настоящее время в стационаре остаются 5 детей, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией очага сальмонеллезной инфекции среди воспитанников и сотрудников в ГБДОУ детский сад №23 комбинированного вида Пушкинского района по адресу: г. Павловск, ул. Березовая, д. 22, литера А. На 21.10.2024 зарегистрировано 17 случаев кишечной инфекции. В стационаре остается 5 детей", - говорится в сообщении. Ведомством организованы противоэпидемические мероприятия: лабораторное обследование сотрудников детского сада, контактных и заболевших детей, отбор проб продовольственного сырья, готовой продукции, воды, также проведены дезинфекционные мероприятия. В детском саду с понедельника введены ограничительные мероприятия.

https://ria.ru/20240906/proverka-1971192968.html

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происшествия, санкт-петербург, павловск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество