https://ria.ru/20241021/gosduma-1979155991.html

В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на бездетность

В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на бездетность - РИА Новости, 21.10.2024

В Госдуме прокомментировали идею ввести налог на бездетность

Предложения отдельных политиков о введении в России налога на бездетности не побудят россиян к рождению детей, считает глава комитета Госдумы по защите семьи,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:13

2024-10-21T17:13

2024-10-21T17:13

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вячеслав володин

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Предложения отдельных политиков о введении в России налога на бездетности не побудят россиян к рождению детей, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). "Побудит это кого-то к рождению детей? Конечно, нет", - сказала Останина в рамках заседания на тему "Формирование и реализация государственной семейной политики в современных условиях". По ее словам, любая сфера требует профессионального подхода, и социальная политика - это тоже наука, а демографическая политика - это тоже предмет самостоятельный. "К сожалению, понимания этого у нас сейчас нет", - посетовала депутат. "Это желание, мне кажется, оставить свой след в публичном пространстве для отдельных непрофессиональных политиков, депутатов, а иногда и не только депутатов", - заявила Останина, комментируя предложения некоторых российских политиков о введении налога на бездетность в стране. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе о введении налога на бездетность.

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф, кпрф