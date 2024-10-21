https://ria.ru/20241021/fosagro-1979171794.html

"ФосАгро" приняла участие в деловом форуме БРИКС

"ФосАгро" приняла участие в деловом форуме БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

"ФосАгро" приняла участие в деловом форуме БРИКС

Председатель рабочей группы делового совета БРИКС по агробизнесу, заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стёркин... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:18

2024-10-21T18:18

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель рабочей группы делового совета БРИКС по агробизнесу, заместитель генерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам и маркетингу Михаил Стёркин принял участие в Деловом форуме БРИКС, сообщает пресс-служба компании. Деловой форум БРИКС прошел в Центре международной торговли Москвы. Мероприятие проводится регулярно с 2010 года. Его цель - укрепить торговые, деловые, инвестиционные и производственные связи между странами - членами объединения. В первый день форума прошло годовое заседание делового совета БРИКС. В ходе встречи председатель делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и главы национальных частей заслушали отчеты руководителей рабочих групп о проделанной работе и достигнутых договоренностях по развитию сотрудничества в профильных областях. По данным пресс-службы, Стёркин проинформировал об итогах заключительного заседания рабочей группы в рамках года председательства России в БРИКС, прошедшего на полях форума. В этом году национальные части Бразилии, Индии, Ирана, Китая, России и ЮАР пополнились лидирующими компаниями в сфере агробизнеса, поставляющими на мировые рынки продовольствие, средства защиты растений и удобрения, а также предоставляющими современные агротехнологические решения и транспортно-логистические услуги. Он рассказал, что рабочая группа по агробизнесу успешно реализовала утвержденные на 2024 год ключевые инициативы сотрудничества. Одна из наиболее актуальных среди них – содействие продовольственной безопасности в странах БРИКС за счет развития климатосберегающего и экологически оптимизированного сельского хозяйства. "В этом году наши инициативы по развитию аграрного рынка были представлены на Международной конференции по продовольственной безопасности и устойчивому развитию сельского хозяйства накануне 14-й встречи министров сельского хозяйства стран БРИКС. Также для обмена современными агротехнологическими решениями при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН состоялся Симпозиум БРИКС по экологически и климатически оптимизированному сельскому хозяйству. Спикерами Симпозиума стали 12 ведущих ученых и отраслевых экспертов из пяти стран БРИКС. Были представлены современные климатически и экологически оптимизированные агротехнологии, разработанные для почвенно-климатических условий наших стран", - отметил Стёркин. И добавил, что все выступления спикеров, которые были сделаны на Симпозиуме, размещены на официальной образовательной платформе рабочей группы Pro Agro Lectorium. Платформа запущена в прошлом году компанией "ФосАгро" для зарубежных аграриев и включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение удобрений для достижения продовольственной безопасности. На платформе размещено уже более 100 лекций от шести стран БРИКС. "Мощную поддержку образовательному проекту оказали наши китайские партнеры. К работе уже подключаются страны, вступившие в БРИКС в этом году – Египет и Эфиопия", - сказал Стёркин. Кроме того, во второй день форума он принял участие в панельной сессии "Развитие агробизнеса и укрепление продовольственной безопасности в странах БРИКС", в ходе которой рассказал о разработке мер по упрощению торговых процедур и развитию торговли сельскохозяйственной продукцией между странами БРИКС, а также предложений для взаимного признания ветеринарных и фитосанитарных стандартов. "В рамках рабочей группы мы активно обсуждаем либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией между странами БРИКС. Отдельная тема дискуссий – дальнейшее развитие торговли агрохимической продукцией. Мы считаем, что отмена импортных пошлин на минеральные удобрения повысит доступность экологичных фосфорсодержащих удобрений из России для фермеров в других странах БРИКС и, соответственно, будет способствовать стабильному получению высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур", - резюмировал Стёркин.

https://ria.ru/20241010/fosagro-1977465010.html

https://ria.ru/20240913/fosagro-1972556209.html

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