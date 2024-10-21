https://ria.ru/20241021/foms-1979098024.html

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС - РИА Новости, 21.10.2024

Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:22

2024-10-21T12:22

2024-10-21T12:37

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илья баланин

галина изотова

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 октября. Документ внесен правительством РФ. Проект бюджета фонда сформирован по доходам на 2025 год в объеме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год - 4,778 триллиона, на 2027 год - 5,162 триллиона рублей. Расходы фонда составят 4,476 триллиона, 4,833 триллиона и 5,163 триллиона рублей соответственно. Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом, который в 2025 году составит порядка 136,6 миллиарда рублей, в 2026 году – 55,4 миллиарда, в 2027 году - 0,8 миллиарда рублей. Источником финансирования дефицита являются переходящие остатки средств на начало года, пояснил ранее на заседании комитета председатель ФОМС Илья Баланин. А заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова говорила, что "параметры бюджета фонда являются в целом обоснованными и соответствуют законодательству". Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2025 году 86,5%, в 2026 году - 86,9%, в 2027 году - 87,3%. В бюджете фонда также предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2025 год в размере 537,4 миллиарда рублей, на 2026 год - 571,3 миллиарда, на 2027 год - 596,2 миллиарда. Объем этих трансфертов в доходах бюджета ФОМС составит в 2025 году 12,4%, в 2026 году - 12%, в 2027 году -11,6%. Кроме того, в бюджете ФОМС резервируются средства нормированного страхового запаса на 2025 год в сумме 425,5 миллиарда рублей, на 2026 год - 470 миллиардов, на 2027 год - 504,7 миллиарда. Они будут направляться, в частности, на софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, выплаты стимулирующего характера за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения. Эти средства резервируются и в целях финансового обеспечения специальной социальной выплаты отдельным категориям медработников; расходов по оказанию медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей; отдельных решений кабмина РФ.

https://ria.ru/20240425/oms-1942171660.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , илья баланин, галина изотова, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф