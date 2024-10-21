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Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку - РИА Новости, 21.10.2024
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17:35 21.10.2024 (обновлено: 18:15 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ege-1979160703.html
Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку
Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку - РИА Новости, 21.10.2024
Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку
Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке материалов для ЕГЭ по арабскому языку, на это, как правило, уходит не менее двух лет, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:35
2024-10-21T18:15
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке материалов для ЕГЭ по арабскому языку, на это, как правило, уходит не менее двух лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке КИМ для ЕГЭ по арабскому языку после принятия Минпросвещения России указанных изменений во ФГОС и ФОП. На разработку и апробацию контрольных измерительных материалов, как правило, уходит не менее двух лет", - говорится в сообщении.Контрольные измерительные материалы (КИМ) по любому предмету разрабатываются в соответствии с Федеральными государственными стандартами (ФГОС) и Федеральной образовательной программой (ФОП). В этих документах на данный момент не содержатся требования к результатам изучения арабского языка.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору.В понедельник президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Министр просвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя возможность появления Единого государственного экзамена по арабскому языку, заявил, что необходимо учитывать, насколько это требуется вузам, готовят ли они специалистов по таким специальностям, на которых арабский может пригодиться.
https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html
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РИА Новости
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96
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор готов приступить к разработке материалов для ЕГЭ по арабскому языку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПаспорт на столе во время ЕГЭ
Паспорт на столе во время ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке материалов для ЕГЭ по арабскому языку, на это, как правило, уходит не менее двух лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке КИМ для ЕГЭ по арабскому языку после принятия Минпросвещения России указанных изменений во ФГОС и ФОП. На разработку и апробацию контрольных измерительных материалов, как правило, уходит не менее двух лет", - говорится в сообщении.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык
Вчера, 15:28
Контрольные измерительные материалы (КИМ) по любому предмету разрабатываются в соответствии с Федеральными государственными стандартами (ФГОС) и Федеральной образовательной программой (ФОП). В этих документах на данный момент не содержатся требования к результатам изучения арабского языка.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору.
В понедельник президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Министр просвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя возможность появления Единого государственного экзамена по арабскому языку, заявил, что необходимо учитывать, насколько это требуется вузам, готовят ли они специалистов по таким специальностям, на которых арабский может пригодиться.
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян оставляют памятные надписи во время открытия Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак при гимназии имени Е.М.Примакова. 21 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Путин и президент ОАЭ открыли центр сотрудничества в сфере образования
Вчера, 16:21
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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