https://ria.ru/20241021/ege-1979160703.html

Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку - РИА Новости, 21.10.2024

Рособрнадзор готов начать работу над материалами для ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке материалов для ЕГЭ по арабскому языку, на это, как правило, уходит не менее двух лет, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:35

2024-10-21T17:35

2024-10-21T18:15

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке материалов для ЕГЭ по арабскому языку, на это, как правило, уходит не менее двух лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Рособрнадзор готов оперативно приступить к разработке КИМ для ЕГЭ по арабскому языку после принятия Минпросвещения России указанных изменений во ФГОС и ФОП. На разработку и апробацию контрольных измерительных материалов, как правило, уходит не менее двух лет", - говорится в сообщении.Контрольные измерительные материалы (КИМ) по любому предмету разрабатываются в соответствии с Федеральными государственными стандартами (ФГОС) и Федеральной образовательной программой (ФОП). В этих документах на данный момент не содержатся требования к результатам изучения арабского языка.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что министерство планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору.В понедельник президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян вместе посетили гимназию имени Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Министр просвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя возможность появления Единого государственного экзамена по арабскому языку, заявил, что необходимо учитывать, насколько это требуется вузам, готовят ли они специалистов по таким специальностям, на которых арабский может пригодиться.

https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html

https://ria.ru/20241021/putin-1979144929.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование