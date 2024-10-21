https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык - РИА Новости, 21.10.2024
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык
Министерство просвещения РФ планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:28
2024-10-21T15:28
2024-10-21T18:23
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в понедельник вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Глава Минпросвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями. "Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык", - рассказал Кравцов в ходе презентации. Он отметил, что в ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире. Как ожидается, в нем примут участие ученые и педагоги из более чем десятка стран.
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РИА Новости
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общество, россия, оаэ, московская область (подмосковье), сергей кравцов, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, ОАЭ, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Социальный навигатор, СН_Образование
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык
Кравцов: Минпросвещения хочет ввести арабский язык в ЕГЭ как предмет по выбору