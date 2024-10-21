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В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык - РИА Новости, 21.10.2024
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15:28 21.10.2024 (обновлено: 18:23 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/ege-1979134008.html
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык - РИА Новости, 21.10.2024
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык
Министерство просвещения РФ планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору, сообщил глава Минпросвещения Сергей... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T15:28
2024-10-21T18:23
общество
россия
оаэ
московская область (подмосковье)
сергей кравцов
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в понедельник вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Глава Минпросвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями. "Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык", - рассказал Кравцов в ходе презентации. Он отметил, что в ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире. Как ожидается, в нем примут участие ученые и педагоги из более чем десятка стран.
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общество, россия, оаэ, московская область (подмосковье), сергей кравцов, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, ОАЭ, Московская область (Подмосковье), Сергей Кравцов, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Социальный навигатор, СН_Образование
В ЕГЭ через два года планируют ввести арабский язык

Кравцов: Минпросвещения хочет ввести арабский язык в ЕГЭ как предмет по выбору

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сдача единого государственного экзамена. Архивное фото
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ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ (Московская обл.), 21 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует через два года ввести арабский язык в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в понедельник вместе посетили гимназию имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Филиал гимназии - Русская школа в Абу-Даби - был открыт в 2021 году. Глава Минпросвещения во время посещения гимназии рассказал лидерам о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в области образования, в том числе о планах расширить обмены между школьниками и преподавателями.
«
"Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык", - рассказал Кравцов в ходе презентации.
Он отметил, что в ноябре в гимназии Примакова пройдет первый форум, посвященный вопросам преподавания арабского языка в современном мире. Как ожидается, в нем примут участие ученые и педагоги из более чем десятка стран.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году
18 октября, 19:52
 
ОбществоРоссияОАЭМосковская область (Подмосковье)Сергей КравцовВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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