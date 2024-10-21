https://ria.ru/20241021/dolgi-1978998446.html

И треснул мир напополам: должники атакуют кредиторов

И треснул мир напополам: должники атакуют кредиторов - РИА Новости, 21.10.2024

И треснул мир напополам: должники атакуют кредиторов

Десятки мировых лидеров, представляющих самые влиятельные страны мира, тысячи журналистов, сотни мероприятий и встреч — и все это Россия, Казань, саммит БРИКС... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T08:00

2024-10-21T08:00

2024-10-21T08:00

аналитика

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

новый банк развития

индия

казань

китай

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Десятки мировых лидеров, представляющих самые влиятельные страны мира, тысячи журналистов, сотни мероприятий и встреч — и все это Россия, Казань, саммит БРИКС. Все флаги в гости будут к нам, но для чего?По сути, 22-24 октября в красивейшем российском городе мировое большинство заявит о новом, более справедливом мировом устройстве. Пронафталиненную трепотню о "порядке, основанном на правилах", предлагается сдать в утиль.Дело в том, что создатели "ПОП" ("порядок, основанный на правилах") провалили все свои предприятия. Они не справились. Вместо порядка Запад предлагал миру исключительно хаос — сначала контролируемый, а затем — какой получится. Разжигание конфликтов, стравливание народов, втягивание в войну целых стран, кровь и смерть, — это все, к чему свелся пресловутый "ПОП".Понятно, что страны Запада это делали, чтобы отсрочить собственное неминуемое банкротство. Но и здесь не сложилось — банкротство уже идет, камуфлируемое россказнями про "отрицательный рост" и "мягкую посадку".Все страны "Большой семерки" утопают в долгах, дедолларизация на марше, количество бездомных бедняков живо напоминает о Великой депрессии, а западные мегаполисы прямо на наших глазах превращаются в грязные бомжатники. С золотого миллиарда слезла вся позолота.Это означает, что плюшек для мирового большинства у них больше не осталось, ведь главной плюшкой был богатый и постоянно растущий потребительский рынок. Сейчас западные потребители экономят даже на еде и на воде, они становятся неинтересны для мировой фабрики.Но, как ни парадоксально, западники продолжают читать нотации мировому большинству и вести против него торговую войну с помощью санкций и откровенного грабежа. А когда и это не срабатывает, суверенные государства начинают кошмарить угрозами войны — настоящей, горячей. В сущности, ситуация очень похожа на ту, что сложилась в мире в 1930-е: страны-должники опять ополчились на страны-кредиторы.При этом все международные организации с потрохами куплены американцами и ждать от них какой-то реакции просто наивно. Под этим давлением побывали все страны — основатели и члены БРИКС. Отнюдь не только Россия сталкивалась с откровенным грабежом.Под американскими санкциями в свое время побывали и Индия (там слишком успешно развивалась космическая отрасль), и Бразилия (тамошние фермеры слишком успешно конкурировали с американцами), и ЮАР. Про Китай и говорить не приходится — против него Запад ведет жесточайшую торговую войну прямо сейчас.То есть под мантры про "рыночек, который все порешает", Запад просто убивал своих конкурентов. Равноправные партнерские отношения? Не, о таком там не слыхивали. Санкции ведь нужны были для чего? Разоряются бизнесы, прежде всего связанные с добычей ценных ресурсов. Население майданит, меняет власть. Тут-то и заходят американские корпорации и скупают все, что было обанкрочено. Вот так "невидимая рука рынка" десятилетиями душила всех конкурентов.Что ж, больше такого не будет — членство в БРИКС предоставляет государствам надежную страховку от беспредела западных корпораций.Успешно работает Новый банк развития под председательством большой поклонницы России и Маяковского Дилмы Руссеф.Готовится к запуску система платежей BRICS Pay. Сначала она позволит платить смартфоном иностранцам на территории России, а уже в следующем году и сами россияне смогут использовать ее для безналичных платежей за границей.Наш Минфин и Банк России представят проект BRICS Clear, это система депозитарных расчетов между государствами, придуманная взамен оскандалившейся и ненадежной Euroclear. Только переход на эту систему позволит странам-участницам сэкономить 30 миллиардов долларов в год.Справедливое и равноправное сотрудничество в рамках БРИКС позволяет странам развиваться и богатеть мирно, избегая конфликтов друг с другом. Недаром в рамках объединения успешно и дружно работают страны, между которыми накопилось огромное число исторических противоречий.Всем своим существованием БРИКС доказывает простую истину: война разоряет, мир выгоден. Пока Запад тратит все больше на вооружение, он погружается в рецессию: тем временем страны БРИКС перегнали пресловутую "Большую семерку" по доле в мировом ВВП. Сейчас мы в два раза обгоняем западников по темпам экономического роста, и это далеко не предел.А еще мы умеем добиваться успехов без надоевшей повесточки с правами трансгендеров и разных прочих квиров, которую западники умудряются всунуть в любую экономическую инициативу. Нам этого не надо.Немудрено, что к дверям БРИКС выстроилась очередь — больше тридцати государств хотят присоединиться к альянсу. Среди желающих есть такие необычные страны, как, например, член НАТО Турция. Приедет в Казань и президент Республики Сербской Додик. Ждут своей очереди Таиланд, Малайзия, Азербайджан. Нет сомнения, что после окончания СВО к нам наперегонки побегут и европейские страны — им тоже ох как надоело жить под чудовищным американским прессингом.Саммит БРИКС, стартующий завтра в России, сугубо мирное предприятие, и лидеры стран, входящих в объединение, не устают повторять, что их союз отнюдь не направлен против Запада. Говорил об этом и российский президент.Однако объективно мировой геополитический пазл сложился сегодня так, что на одной стороне оказались страны, безнадежно погрязшие в долгах и кредитах, а на другой — государства, которые и сами развиваются опережающими темпами, да еще и умудряются давать в долг. С одной стороны — должники, с другой — кредиторы.Ровно такая же ситуация сложилась в мире в 1930-е. Разоренные Великой депрессией Штаты и Первой мировой войной Британия подбрасывали деньжат главному банкроту Европы — Германии, чтобы натравить Гитлера на развивавшийся невероятным темпом Советский Союз, который летел к мировому экономическому лидерству, словно бронепоезд.Вот только трагедия повторяется, как фарс: сегодня Запад обречен на поражение, он в меньшинстве, он растерял и свое богатство, и военную силу, и авторитет. Гадить по мелочи — это все, на что способен бывший "золотой миллиард". А тем временем бронепоезд БРИКС с ветерком помчится дальше, в мирное будущее.

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https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

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аналитика, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, новый банк развития, индия, казань, китай, бразилия, юар