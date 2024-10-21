https://ria.ru/20241021/dengi-1979047744.html

В США пострадавшие получили в 50 раз меньше денег, чем Украина и Израиль

В США пострадавшие получили в 50 раз меньше денег, чем Украина и Израиль - РИА Новости, 21.10.2024

В США пострадавшие получили в 50 раз меньше денег, чем Украина и Израиль

Власти США направили Украине и Израилю за последний год в 50 раз больше средств, чем американцам, пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен", подсчитало РИА... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T03:10

2024-10-21T03:10

2024-10-21T03:10

в мире

сша

украина

джо байден

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974979237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f7ff6015b2578ecbfa65952c46050d3.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Власти США направили Украине и Израилю за последний год в 50 раз больше средств, чем американцам, пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен", подсчитало РИА Новости, опираясь на открытые данные. Так, согласно заявлению, сделанному Белым домом в среду, федеральное правительство одобрило выделение почти 2 миллиардов долларов на помощь шести штатам для тех людей, которые сильно пострадали от ураганов "Хелен" и "Милтон". В то же время, согласно открытым данным, правительство США за 2023 фискальный год, закончившийся в октябре этого года, пообещало выделить Украине средства в объеме 61,3 миллиарда долларов, а Израилю - 46 миллиардов. Таким образом, на пострадавших от ураганов запланировано в 53,65 раза меньше, чем суммарно на Украину и Израиль. При этом пакеты помощи Израилю и Украине в том числе предполагают средства на восстановление запасов оружия самих США в счет тех боеприпасов и орудий, которые были отправлены этим странам. По факту на текущий момент Украина и Израиль получили от Штатов денежные средства в объеме 17 миллиардов и 3,3 миллиарда долларов соответственно, что в 10,2 раза больше помощи жертвам ураганов. Кроме Украины и Израиля больше всего денежных средств от США за последний год получили Иордания (1,69 миллиарда долларов), Эфиопия (1,68 миллиарда), Египет (1,5 миллиарда), Сомали (1,22 миллиарда), ДР Конго (1,06 миллиарда), Йемен (949,47 миллиона), Нигерия (927,37 миллиона) и Афганистан (886,54 миллиона). Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближавшегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на прошлый четверг. Несмотря на то, что ураган ослабел до третьей категории и не оказался таким разрушительным, как ожидалось, от него погибло, по данным CBS News, минимум 24 человека. А согласно информации с мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без электричества. Ранее ураган "Хелен" унес более 200 жизней и причинил масштабные разрушения на юге США.

https://ria.ru/20241014/opolchentsy-1977879238.html

https://ria.ru/20241020/uragan-1978944306.html

сша

украина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, джо байден, израиль