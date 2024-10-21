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Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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21:52 21.10.2024 (обновлено: 21:54 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979207101.html
Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС
Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС
Бразилия благодарна за гостеприимство России на саммите БРИКС, российское председательство проделало большую работу, заявил РИА Новости секретарь по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T21:52
2024-10-21T21:54
бразилия
россия
брикс
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мид бразилии
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казань
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Бразилия благодарна за гостеприимство России на саммите БРИКС, российское председательство проделало большую работу, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа."Российское председательство проделало большой труд. Мы благодарны за гостеприимство, которое нам оказали тут, в Казани", - сказал Сабойа агентству на полях саммита БРИКС.С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКСподтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
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Бразилия, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, МИД Бразилии, В мире, Саммит БРИКС, Казань
Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС

МИД Бразилии: российское председательство в БРИКС проделало большую работу

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Бразилия благодарна за гостеприимство России на саммите БРИКС, российское председательство проделало большую работу, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа.
«
"Российское председательство проделало большой труд. Мы благодарны за гостеприимство, которое нам оказали тут, в Казани", - сказал Сабойа агентству на полях саммита БРИКС.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКСподтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие подтвердили более 30 государств.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Основная программа стартует 22 октября.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
БразилияРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуМИД БразилииВ миреСаммит БРИКСКазань
 
 
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