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Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС

Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Бразилия поблагодарила Россию за гостеприимство на саммите БРИКС

Бразилия благодарна за гостеприимство России на саммите БРИКС, российское председательство проделало большую работу, заявил РИА Новости секретарь по... РИА Новости, 21.10.2024

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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Бразилия благодарна за гостеприимство России на саммите БРИКС, российское председательство проделало большую работу, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа."Российское председательство проделало большой труд. Мы благодарны за гостеприимство, которое нам оказали тут, в Казани", - сказал Сабойа агентству на полях саммита БРИКС.С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКСподтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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