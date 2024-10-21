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На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024
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18:53 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/briks-1979179730.html
На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков
На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024
На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков
Лидеры на встрече БРИКС+ обсудят вопросы продовольственной и энергобезопасности, особое внимание уделят Ближнему Востоку, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:53
2024-10-21T18:53
в мире
казань
ближний восток
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры на встрече БРИКС+ обсудят вопросы продовольственной и энергобезопасности, особое внимание уделят Ближнему Востоку, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Темой заседания станет "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира". Будут обсуждены вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития продовольственной и энергобезопасности. Особое внимание решено уделить обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сообщил Ушаков на брифинге. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
https://ria.ru/20241021/kazan-1979162890.html
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в мире, казань, ближний восток, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Казань, Ближний Восток, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков

Ушаков: лидеры БРИКС+ особо внимание уделят Ближнему Востоку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры на встрече БРИКС+ обсудят вопросы продовольственной и энергобезопасности, особое внимание уделят Ближнему Востоку, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Темой заседания станет "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира". Будут обсуждены вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития продовольственной и энергобезопасности. Особое внимание решено уделить обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сообщил Ушаков на брифинге.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
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Вчера, 17:44
 
В миреКазаньБлижний ВостокРоссияЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС
 
 
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