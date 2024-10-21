https://ria.ru/20241021/briks-1979179730.html

На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков

На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024

На БРИКС+ лидеры обсудят Ближний Восток, заявил Ушаков

Лидеры на встрече БРИКС+ обсудят вопросы продовольственной и энергобезопасности, особое внимание уделят Ближнему Востоку, сообщил помощник президента России... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:53

2024-10-21T18:53

2024-10-21T18:53

в мире

казань

ближний восток

россия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979067462_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_6aa2bdb0e091d1057fc3a69a954984c4.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидеры на встрече БРИКС+ обсудят вопросы продовольственной и энергобезопасности, особое внимание уделят Ближнему Востоку, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Темой заседания станет "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира". Будут обсуждены вопросы взаимодействия государств мирового большинства в решении насущных проблем современности, включая совершенствование архитектуры международных отношений, обеспечение устойчивого развития продовольственной и энергобезопасности. Особое внимание решено уделить обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сообщил Ушаков на брифинге. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

https://ria.ru/20241021/kazan-1979162890.html

казань

ближний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казань, ближний восток, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс