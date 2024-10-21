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Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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18:11 21.10.2024 (обновлено: 18:21 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979170395.html
Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС
Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС
Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что сейчас трудно оценивать перспективы членства страны в БРИКС. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:11
2024-10-21T18:21
в мире
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турция
брикс
армения
никол пашинян
мгер григорян
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что сейчас трудно оценивать перспективы членства страны в БРИКС."Вопрос членства Армении в БРИКС на данном этапе не обсуждается. Очень трудно оценивать перспективы членства", - сказал Григорян журналистам.По его словам, в контексте консолидации с БРИКС нужны обсуждения. "Чтобы и для нас, и для вас было понятно, что это за процесс, будет он или нет, возможно такое или нет", - заявил Григорян.Восемнадцатого сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Он отметил, что получил приглашение от президента РФ участвовать в саммите объединения и принял это приглашение.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20241019/briks-1978859850.html
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в мире, россия, турция, брикс, армения, никол пашинян, мгер григорян
В мире, Россия, Турция, БРИКС, Армения, Никол Пашинян, Мгер Григорян
Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС

Вице-премьер Григорян: трудно оценивать перспективы членства Армении в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что сейчас трудно оценивать перспективы членства страны в БРИКС.
"Вопрос членства Армении в БРИКС на данном этапе не обсуждается. Очень трудно оценивать перспективы членства", - сказал Григорян журналистам.
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По его словам, в контексте консолидации с БРИКС нужны обсуждения. "Чтобы и для нас, и для вас было понятно, что это за процесс, будет он или нет, возможно такое или нет", - заявил Григорян.
Восемнадцатого сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Он отметил, что получил приглашение от президента РФ участвовать в саммите объединения и принял это приглашение.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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В миреРоссияТурцияБРИКСАрменияНикол ПашинянМгер Григорян
 
 
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