https://ria.ru/20241021/briks-1979170395.html

Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС

Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Вице-премьер Армении оценил перспективы членства страны в БРИКС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что сейчас трудно оценивать перспективы членства страны в БРИКС. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:11

2024-10-21T18:11

2024-10-21T18:21

в мире

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турция

брикс

армения

никол пашинян

мгер григорян

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян считает, что сейчас трудно оценивать перспективы членства страны в БРИКС."Вопрос членства Армении в БРИКС на данном этапе не обсуждается. Очень трудно оценивать перспективы членства", - сказал Григорян журналистам.По его словам, в контексте консолидации с БРИКС нужны обсуждения. "Чтобы и для нас, и для вас было понятно, что это за процесс, будет он или нет, возможно такое или нет", - заявил Григорян.Восемнадцатого сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у Армении в данный момент нет повестки интегрирования с БРИКС. Он отметил, что получил приглашение от президента РФ участвовать в саммите объединения и принял это приглашение.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.

https://ria.ru/20241019/briks-1978859850.html

https://ria.ru/20240801/perspektivy-1963187286.html

россия

турция

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