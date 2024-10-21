https://ria.ru/20241021/briks-1979162458.html

Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС

Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, который возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС, прибыл в Казань, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:40

2024-10-21T17:40

2024-10-21T18:14

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саммит брикс

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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, который возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС, прибыл в Казань, сообщает пресс-служба главы Татарстана."В Казань прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Он возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили: накануне стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, казань, брикс, саммит брикс