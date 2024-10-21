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Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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17:40 21.10.2024 (обновлено: 18:14 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979162458.html
Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС
Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, который возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС, прибыл в Казань, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T17:40
2024-10-21T18:14
бразилия
казань
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саммит брикс
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, который возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС, прибыл в Казань, сообщает пресс-служба главы Татарстана."В Казань прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Он возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили: накануне стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241020/sammit-1979014644.html
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бразилия, казань, брикс, саммит брикс
Бразилия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС
Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС

Министр иностранных дел Бразилии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры
Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, который возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС, прибыл в Казань, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
«
"В Казань прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Он возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили: накануне стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
20 октября, 19:51
 
БразилияКазаньБРИКССаммит БРИКС
 
 
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