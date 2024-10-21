Глава МИД Бразилии прибыл в Казань на саммит БРИКС
Министр иностранных дел Бразилии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Прилет министра иностранных дел Бразилии Мауро Луиса Иекера Виейры
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра, который возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС, прибыл в Казань, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
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"В Казань прибыл министр иностранных дел Бразилии Мауро Луис Иекер Виейра. Он возглавит делегацию Бразилии на саммите БРИКС", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили: накануне стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет посетить саммит по состоянию здоровья. Он примет участие в саммите в формате видеоконференции.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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