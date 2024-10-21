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Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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16:41 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/briks-1979149674.html
Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС
Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС
ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T16:41
2024-10-21T16:41
в мире
оаэ
россия
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брикс
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ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "ОАЭ могут внести свой вклад в проекты по возобновляемым источникам энергии в странах БРИКС, поскольку они являются мировыми экспертами в этой области", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил, что финансовые возможности ОАЭ могут способствовать поддержке совместных проектов развития в странах БРИКС. При этом ОАЭ, по его мнению, внесут свой вклад в деятельность объединения, открыв для других стран-членов доступ в регион Персидского залива. "ОАЭ являются воротами в страны ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ред.), Аравийского полуострова и Ирак для БРИКС", - отметил эксперт. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241021/peregovory-1979120586.html
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в мире, оаэ, россия, персидский залив, брикс, саммит брикс
В мире, ОАЭ, Россия, Персидский залив, БРИКС, Саммит БРИКС
Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС

Эксперт аль-Гуль: ОАЭ могут помочь развитию возобновляемой энергетики в БРИКС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота ТЭЦ
Работа ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль.
"ОАЭ могут внести свой вклад в проекты по возобновляемым источникам энергии в странах БРИКС, поскольку они являются мировыми экспертами в этой области", - заявил аль-Гуль.
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Также эксперт отметил, что финансовые возможности ОАЭ могут способствовать поддержке совместных проектов развития в странах БРИКС. При этом ОАЭ, по его мнению, внесут свой вклад в деятельность объединения, открыв для других стран-членов доступ в регион Персидского залива.
"ОАЭ являются воротами в страны ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ред.), Аравийского полуострова и Ирак для БРИКС", - отметил эксперт.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреОАЭРоссияПерсидский заливБРИКССаммит БРИКС
 
 
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