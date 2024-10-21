https://ria.ru/20241021/briks-1979149674.html

Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС

Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Эксперт оценил возможный вклад ОАЭ в энергетику стран БРИКС

ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T16:41

2024-10-21T16:41

2024-10-21T16:41

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ДУБАЙ, 21 окт - РИА Новости. ОАЭ могут способствовать развитию возобновляемой энергетики в странах БРИКС, заявил РИА Новости эмиратский эксперт по международным отношениям и геополитическим проблемам Салах аль-Гуль. "ОАЭ могут внести свой вклад в проекты по возобновляемым источникам энергии в странах БРИКС, поскольку они являются мировыми экспертами в этой области", - заявил аль-Гуль. Также эксперт отметил, что финансовые возможности ОАЭ могут способствовать поддержке совместных проектов развития в странах БРИКС. При этом ОАЭ, по его мнению, внесут свой вклад в деятельность объединения, открыв для других стран-членов доступ в регион Персидского залива. "ОАЭ являются воротами в страны ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ред.), Аравийского полуострова и Ирак для БРИКС", - отметил эксперт. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241021/peregovory-1979120586.html

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